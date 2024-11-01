Tesoro de monedas de oro y joyería bizantinas descubierto en las excavaciones en Sussita [ENG]

Las 97 monedas de oro y delicada joyería de la época bizantina fueron descubiertas en las excavaciones arqueológica junto al mar de Galilea en Sussita, en el parque arqueológico de Hippos; entre las monedas destaca una rara pieza acuñada en Chipre en el año 610, durante la revuelta de Heraclio el Mayor contra el emperador Focas. Además, se han hallado restos de tejido de la bolsa en donde iba el conjunto