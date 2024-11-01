edición general
14 meneos
26 clics
Tesoro de monedas de oro y joyería bizantinas descubierto en las excavaciones en Sussita [ENG]

Tesoro de monedas de oro y joyería bizantinas descubierto en las excavaciones en Sussita [ENG]

Las 97 monedas de oro y delicada joyería de la época bizantina fueron descubiertas en las excavaciones arqueológica junto al mar de Galilea en Sussita, en el parque arqueológico de Hippos; entre las monedas destaca una rara pieza acuñada en Chipre en el año 610, durante la revuelta de Heraclio el Mayor contra el emperador Focas. Además, se han hallado restos de tejido de la bolsa en donde iba el conjunto

| etiquetas: sussita , hippos , israel , monedas , heraclio
11 3 0 K 145 Numismática
1 comentarios
11 3 0 K 145 Numismática
themarquesito #1 themarquesito
El emperador Focas, por cierto, fue el último en dedicar una columna en Roma, aunque ésta sea mucho menos conocida que las de Trajano o Marco Aurelio.
es.wikipedia.org/wiki/Columna_de_Focas
2 K 37

menéame