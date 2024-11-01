edición general
Un tesoro de monedas descubierto en el Ródano (Fr)

Al arqueólogo y buceador David Djaoui aún le brillan los ojos: su equipo descubrió un tesoro de más de 800 monedas en un pecio enterrado en el río, en la orilla de Trinquetaille...Encontramos una embarcación de unos 20 metros de largo y estas piezas, la mayoría datan del siglo III, algunas de las cuales se encuentran en muy buen estado». Los buzos encontraron primero 60 piezas, luego 80, y finalmente el origen de estas muestras: un conjunto de más de 600 piezas. En total, son 847 piezas, incluido un sestercio de Trajano que data del 116 dc.

2 comentarios
Lord_Cromwell #1 Lord_Cromwell *
@themarquesito Cómo puede ser ese sestercio?
themarquesito #2 themarquesito
#1 Para esa fecha hay varios tipos posibles, aunque los más conocidos son el de la alocución y el de la columna. Aquí puedes echar un ojo:
