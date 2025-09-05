Tesla propone un bonus sin precedentes para Elon Musk de un billón de dólares

·
10806
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8402
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7748
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5949
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4838
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
#1
Pointman
Por lo bien que lo ha hecho en el último año
7
K
92
#9
pablicius
#1
Sí, aquí un ejemplo:
www.meneame.net/story/investigamos-piloto-automatico-tesla-mas-aterrad
#4
Llevo años diciéndolo, y con regularidad me salen Muskbros diciéndome que cómo puedo criticar a un visionario. Yo creo que las únicas visiones son las de los millones que va levantar.
1
K
28
#10
MPR
#1
Los linces de los directivos de Tesla han dado con el problema de Musk: el pobre no se centra porque no tiene suficientes incentivos.
Va a resultar que la empresa se merece hundirse, no sólo por tener a Musk al mando.
0
K
7
#2
Ovlak
¿Para qué vas a pagar dividendos si puedes llevarte los beneficios de la compañía sin compartirlos con nadie más?
3
K
44
#4
SeñorPresunciones
*
Hay que premiar vender tanto humo. No creo que sea fácil conseguir tanta financiación en base a cero resultados, es un fiera el Musk.
1
K
22
#11
HeilHynkel
A ver ... ya sé que no soy yo muy ducho en las altas finanzas pero ... si la capitalización de Tesla es 1,1 billones de dólares ¿cómo le pueden proponer un bonus de 1 billón a Musk? ¿va a descapitalizar la empresa robando toda la pasta de los accionistas?
0
K
18
#16
Unregistered
*
#11
El bonus máximo solo lo cobraría si Tesla alcanza una capitalización bursátil >$8T. En ese caso, emitirían un ~12% de acciones nuevas para dárselas al pobre Musk, que no tiene suficiente dinero. Ser
billionaire
es de pobres.
Ahora veo que
#14
también lo ha explicado
0
K
10
#14
HeilHynkel
A ver ... que tiene truco.
Le ofrecen un 12% del valor bursátil en 10 años si consigue llevar a la compañía a un valor de 8,6 billones (unas 8 veces el valor actual)
www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-award-musk-an-unpa
COMPENSATION DETAILS
The proposed plan would grant Musk up to 12% of Tesla's stock, worth about $1.03 trillion if the company hits its target market value of $8.6 trillion. The plan requires boosting Tesla's valuation nearly eightfold, or about $7.5 trillion, over the next decade.
0
K
18
#15
tierramar
Dejándonos de buenísimos, y en base a los hechos : En lugar de educadores, lo apropiado serían guardas jurados.
0
K
17
#5
Marisadoro
¿Un billón anglosajón o español?
0
K
12
#8
Ovlak
*
#_6
Primera frase del artículo:
Un billón de dólares (un trillion en inglés), es decir, unos 855.000 millones de euros al cambio actual
CC
#5
1
K
30
#13
Nómada_sedentario
Pensé que se habían equivocado en la conversión de billones americanos (mil millones) a billones europeos (un millón de millones), pero no...trillones americanos dicen las noticias de USA
0
K
11
#7
Magog
Yo creo que tiene un alias de correo y manda mails a la junta en plan "¿por qué no le damos otro bonus? Lo hestá haciendo de PM!!" porque viendo las ventas, que sin duda en parte han caído por estar el, no se entiende
0
K
10
#3
xaxipiruli
Es maravilloso como el libre mercado gestiona los avances tecnológicos
1
K
10
#6
ElenaCoures1
Billón americano, o sea, 1000 millones
Si no descapitaliza la compañía y los accionistas se lo permiten, allá él
0
K
7
#12
Manuel_A.
Voy a pedir lo mismo en mi empresa... a ver si me centro.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
