Por qué Tesla no puede ser Nvidia

Tesla y Nvidia comparten una presencia dominante en los mercados y una narrativa ligada a la innovación. Pero el parecido se detiene ahí. En realidad, no juegan en la misma liga. Nvidia lidera la clasificación bursátil global. A cierre de julio de 2025, su capitalización ascendía a 4,41 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa del planeta. Tesla, en cambio, está bastante más abajo en la lista con 1,04 billones. La diferencia no es solo de tamaño, también es de modelo de negocio y momento de madurez.

Aergon
#5 Entonces es el sistema el que se nos ha escapado de las manos a los humanos. Hemos construido nuestra propia ruina mediante la trampa a la que llamamos sistema capitalista.
1
Oestrimnio
Nvidia vende plata a precio de oro, no tiene competencia y le sobra la demanda, de acuerdo, pero hay mucho de locura capitalista para decir que "vale" lo que el PIB anual de Portugal, España y Francia juntas.

Creo que al sistema se les está yendo de las manos la especulación bursatil.
:roll:
1
johel
#4 Al "sistema" no se le va de las manos la especulacion porque el sistema ES la especulacion bursatil.
El sistema tiene como unico medidor de exito el aumento del valor en bolsa ¿como y a que precio? Como sea y a cualquier precio, no hay filtros, no hay controles, no hay limites.
0
Aergon
Porque hay docenas de fabricantes de coches pero solo tres fabricantes de chips gráficos. Y la superioridad de nvidia sobre amd o intel es aplastante.
0
tromperri
Es simple, Nvidia no está dirigida por un tarado.
No hay más.
0
Selection
"Nvidia opera con un margen del 75%".

Me toca los huevos lo máximo que una empresa pueda permitirse hacer esto.
0
NanakiXIII
#1 No tiene competencia en lo suyo. Básicamente es eso.
0

