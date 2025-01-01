Por qué Tesla no puede ser Nvidia

Tesla y Nvidia comparten una presencia dominante en los mercados y una narrativa ligada a la innovación. Pero el parecido se detiene ahí. En realidad, no juegan en la misma liga. Nvidia lidera la clasificación bursátil global. A cierre de julio de 2025, su capitalización ascendía a 4,41 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa más valiosa del planeta. Tesla, en cambio, está bastante más abajo en la lista con 1,04 billones. La diferencia no es solo de tamaño, también es de modelo de negocio y momento de madurez.