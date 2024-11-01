edición general
4 meneos
69 clics

El Tesla Model 3 ha arrasado durante años en el mercado chino, pero ahora ha perdido el trono: el Xiaomi SU7 se lo ha comido con patatas

El mercado chino ha sido clave para el crecimiento de Tesla, sí, en pasado. Durante años, la firma americana ha arrasado en ese mercado, llegando a dominar el segmento de los eléctricos premium, primero con el Tesla Model 3 y más tarde también con el Tesla Model Y, hasta tal punto que Tesla abrió su primera fábrica fuera de Estados Unidos en Shanghai, precisamente para fabricar los Model 3 y Model Y. Para que te hagas una idea, el Tesla logró una cuota de mercado de vehículos enchufables (BEV + PHEV) en China del 10,1% en el año 2020 y llegó

| etiquetas: tesla , model , 3 , mercado , chino , xiaomi , su7
3 1 1 K 9 movilidad
2 comentarios
3 1 1 K 9 movilidad
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Cochazo vs coche insulso
0 K 8
DORO.C #2 DORO.C
#1 Es que el Tesla tiene menos detalles que un ladrillo xD
0 K 15

menéame