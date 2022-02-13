edición general
Tertulia humanista con Noor Ammar y Fidel Moreno  

Tertulia radiofónica con Noor Ammar y Fidel Moreno en RNE, donde se analiza la actualidad con una mirada humanista.

plutanasio #1 plutanasio
Este es al que fulminaron por hablar del libro del pelo grasiento no? xD xD
#3 Donlixo
Mejor ponlo en hemeroteca: meneame.net/go?id=4128209
