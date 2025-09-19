Un terrible accidente termina en tragedia: una familia no ha podido ser salvada debido a las manijas de su Tesla

Un accidente de tránsito con un Tesla le ha costado la vida a un hombre y sus dos hijos de 9 años. Y es que las manijas del vehículo eléctrico impidieron el rescate de las víctimas por parte de las autoridades. El hecho ha ocurrido en Schwerte, una ciudad situada en la región del Ruh, en Alemania.
Desde el interior , las delanteras con apertura de emergencias es fácil he intuitivo. Pero las traseras está muy escondido.
Yo tenía un Renault 18 hace muchíiisimos años.
Y cuando le dabas un pequeño golpe desbloqueaba todas las cerraduras.
Y me pregunto por qué el Tesla no pone en unas líneas de código ,que antes de desconectar todas las baterías .habrá todas las cerraduras y puertas
¡Qué falta de libertad! No hacen falta, el libre-mercado lo arregla todo.
A partir de ahora, gracias al
sometimientoacuerdo de la UE con EE. UU. sí que vamos a gozar de homologaciones de calidad
Quizá Tesla siga creyendo en esa visión donde no harán falta conductores, los intermitentes no tengan sentido... y vaya moviendo a las industria y los reguladores en esa dirección.
En un futuro, espero que no muy lejano, las rotondas no tendrían ningún sentido.
Por otro lado lo de abrir las puertas antes de desconectar no se yo si hubiera funcionado, eso será si ha sido el software el que la ha desconectado y no que la ostia ha sido la que ha desenergizado al romper componentes.
Mi padre tuvo un r18, ya tenía 5 marchas! lo recuerdo con mucho cariño, a ambos claro.
Edit. Lo llegué a conducir! No me acordaba
En caso de emergencia, cuanto más simple, mejor.
Dirección, frenos y aperturas deben ser mecánicos, aunque haya sistemas más eficientes
O que la apertura de puertas sea puramente mecánica. No tiene sentido que tu coche sea una trampa mortal
¿No sería más fácil esconder tras una tapa una palanca?
No es el mismo caso, pero por ejemplo mi coche lleva la cerradura escondida tras una tapa por si se queda sin pila el mando
O en un semáforo o cruzando una manifestación porque las situaciones en la vida real son infinitas.
No hablemos de un golpe a alta velocidad que comprometa una puerta y encima el coche me quita el seguro quien sabe si haciendo que se abra la puerta. Situaciones infinitas como… » ver todo el comentario
Aparte que a velocidades legales el efecto que puede tener es entre poco y ninguno.
" perdió el control, se estrelló contra un árbol y se incendió."
El polaco Roman Jedrzejewski intentó abrir la puerta pero el calor (del coche electrico) lo impidió
o es que no se le ocurrió...
Un extintor de gas o los de espuma portátiles son muy redondeados para romper ventanillas, personalmente creo que uso el gato antes del extintor que tengo en el coche.
Como los keykess de las motos.
Sobre el tema en sí: no siempre se puede imponer la forma sobre las funcionalidad (los tiradores, la ausencia de botones físicos....)
Pd: Región del Ruhr
Lo segundo, no temais que el Lunes las acciones de Tesla se dispararán un +30%, vete tú a saber con qué mierda de excusa, no vaya a ser que alquien dude de esta marca americana.
Directamente meten la camilla dentro del coche cortado.
En las traseras tal como están puede significar tener que mover a un herido para abrir la puerta de forma mecánica.
No, no es por defender la marca de un hdlgp.
En el Tesla es lo mismo, pero al fallar la manilla no es la cerradura la que impide abrir. Se prescinde de la cerradura por el control de la manilla y botones interiores.
A mí se me ocurre que con tanta tecnología y tantos sensores, se pueda por ejemplo en caso de impacto de x g's un sistema pirotecnico expulse las bisagras y cerradura de las puertas para que con un simple tirón o empujón están se caigan prácticamente solas.
Ya no es solo para los coches ni maneta mecánica, es que la mayoría de los golpes muy fuertes, los bomberos tienen que desencarcelar pk las puertas no se abren.
La mayoría de los accidentes sobre todo contra árboles, medianas y otros objetos no deformables, cuando usan la cicalla neumática es pk no tienen la opción de sacarte por la puerta.
Y es más, para sacarte ya sea por la puerta o con la cizalla, lo que hacen es básicamente bloquearte el cuello, sacarte con el asiento como en un F1 no es una opción.
Un tanto de sensacionalismo en el titular que da a entender que el problema es del Tesla cuando es algo generalizado en los nuevos vehículos,.
Otro apunte es que a un padre con tres niños de 9 años en el coche, trillizos supongo, le de por adelantar TRES coches, el hombre ha muerto pero eso es homicidio por… » ver todo el comentario
Espero que el adulto fallecido fuera el conductor, jodido subnormal. Lo siento por los niños.