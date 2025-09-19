edición general
141 meneos
1657 clics
Un terrible accidente termina en tragedia: una familia no ha podido ser salvada debido a las manijas de su Tesla

Un terrible accidente termina en tragedia: una familia no ha podido ser salvada debido a las manijas de su Tesla

Un accidente de tránsito con un Tesla le ha costado la vida a un hombre y sus dos hijos de 9 años. Y es que las manijas del vehículo eléctrico impidieron el rescate de las víctimas por parte de las autoridades. El hecho ha ocurrido en Schwerte, una ciudad situada en la región del Ruh, en Alemania.

| etiquetas: tesla , seguridad , coches , accidente , alemania
70 71 1 K 454 actualidad
68 comentarios
70 71 1 K 454 actualidad
Comentarios destacados:                
#3 Yo lo tengo y es una de las pocas cosas que no me gustan del coche.
Desde el interior , las delanteras con apertura de emergencias es fácil he intuitivo. Pero las traseras está muy escondido.
Yo tenía un Renault 18 hace muchíiisimos años.
Y cuando le dabas un pequeño golpe desbloqueaba todas las cerraduras.
Y me pregunto por qué el Tesla no pone en unas líneas de código ,que antes de desconectar todas las baterías .habrá todas las cerraduras y puertas
ummon #4 ummon
Lo que queda patente es que las homologaciones no están a la altura
24 K 220
#20 MPR
#4 ¿Homologaciones? Comunista detectado.

¡Qué falta de libertad! No hacen falta, el libre-mercado lo arregla todo.

A partir de ahora, gracias al sometimiento acuerdo de la UE con EE. UU. sí que vamos a gozar de homologaciones de calidad
4 K 39
Magog #42 Magog
#20 me hace gracia lo de comunistas (no por tu comentario irónico, claro, si no por los que lo dicen de verdad) , todo lo malo que se supone que iba a traer el comunismo lo está trayendo el capitalismo este (que no es ni capitalismo siquiera, de ahí el problema)
1 K 17
#47 juanac
#20 Exactamente. Estos genes de "comprador de Tesla" ya no se transmitirán. Perdón por el humor negro.
2 K 24
#38 elgranmago
#4 Desde el momento en que aceptaron que los intermitentes fueran unos botones dentro del volante ya....mal. En una rotonda a ver cómo indicas que sales.
1 K 20
#50 juanac
#38 Yo veo a Tesla un poco como a Apple cuando eliminaba cosas (ej. el CD-ROM, el conector ethernet...) y la gente se echaba las manos a la cabeza. En realidad eran unos visionarios que empujaron un poco hacia delante ella línea del progreso.
Quizá Tesla siga creyendo en esa visión donde no harán falta conductores, los intermitentes no tengan sentido... y vaya moviendo a las industria y los reguladores en esa dirección.

En un futuro, espero que no muy lejano, las rotondas no tendrían ningún sentido.
0 K 10
Pablosky #61 Pablosky
#50 Las rotondas siguen siendo un 50% más eficientes y un ¿394398403%? más seguras que los cruces, con y sin semáforos. Incluso para una IA que conduzca todos los coches merece la pena ponerlas.
1 K 20
arcangel2p #62 arcangel2p
#4 mi teoria es que a nadie de las agencias homologadoras se le ocurrió jamás que fuese necesario exigir una maneta mecánica. Siempre habían sido así. Es algo que debería introducirse, visto lo visto.
0 K 6
Xuanin71 #3 Xuanin71
Yo lo tengo y es una de las pocas cosas que no me gustan del coche.
Desde el interior , las delanteras con apertura de emergencias es fácil he intuitivo. Pero las traseras está muy escondido.
Yo tenía un Renault 18 hace muchíiisimos años.
Y cuando le dabas un pequeño golpe desbloqueaba todas las cerraduras.
Y me pregunto por qué el Tesla no pone en unas líneas de código ,que antes de desconectar todas las baterías .habrá todas las cerraduras y puertas
17 K 157
Josecoj #12 Josecoj
#3 Lo acabarán poniendo en cualquier actualización
2 K 27
#45 juanac
#12 Por +$3/mes lo tendrás.
2 K 32
Josecoj #51 Josecoj
#45 No jodas. Las actualizaciones son gratis, las hacen cada 3 semanas más o menos
1 K 11
#59 juanac
#51 Sí, era una coña sobre la tendencia a que todo vaya a un modelo de suscripción. No sé qué coche leí que te cobraba un plus por los asientos calefactados (igual son fake news, no lo des por bueno porque fue un titular que vi de pasada).
0 K 10
#13 Cuchifrito *
#3 #9 Habla de las aperturas exteriores que, que yo sepa, no tienen versión mecánica (otra cosa es asumir que los cierres mecanicos no se hayan jodido del golpe).
Por otro lado lo de abrir las puertas antes de desconectar no se yo si hubiera funcionado, eso será si ha sido el software el que la ha desconectado y no que la ostia ha sido la que ha desenergizado al romper componentes.
0 K 10
#19 parladoiro
#13 la apertura de los cierres electrónicos es la centralita del airbag, está aguanta de 10 a 15 minutos sin la batería de 12 V(con lo mismo no puedes tocar nada de ese sistema tan pronto desconectas la batería).
1 K 21
Pablosky #60 Pablosky *
#19 ¿Pero en los Tesla también? Que creo que ya vamos por el 4º caso de gente que muere encerrada en su Tesla, como mínimo.
0 K 12
#68 parladoiro
#60 se supone que sí si se homologaron en la Unión Europea. Otra cosa es que con eso fallen igualmente o lleguen Tesla de otro mercado a la Unión Europea.
0 K 9
Jotage51 #34 Jotage51
#13 yo creo que el software no entiende de hostias.
2 K 22
sofazen #52 sofazen
#13 I am sorry, Dave, I am afraid, I can't do that.
4 K 33
tommyx #17 tommyx
#3 peninar canas siguiente nivel :troll:
0 K 8
#37 elgranmago
#17 Lo que daría yo por poder peinar....xD
3 K 38
tommyx #49 tommyx *
#37 ese era el siguiente nivel :-D
Mi padre tuvo un r18, ya tenía 5 marchas! lo recuerdo con mucho cariño, a ambos claro.

Edit. Lo llegué a conducir! No me acordaba
1 K 18
Alexandre_Alonso_Rodríg #22 Alexandre_Alonso_Rodríg
#3 cuando lo conduces llevas pantalones bombachos y bigote pegadito al labio? Considéralo, queda muy bien ese look con el coche.
5 K -31
Tyler.Durden #67 Tyler.Durden
#22 y cuando no lo conduce pide taxis.
0 K 7
cosmonauta #29 cosmonauta
#3 Probablemente lo tienen. Pero si la batería se desconecta por un impacto tan fuerte, no servirá de nada.

En caso de emergencia, cuanto más simple, mejor.

Dirección, frenos y aperturas deben ser mecánicos, aunque haya sistemas más eficientes
2 K 27
#55 Aleh
#29 no es tan difícil. Que sea la conexión eléctrica la que mantiene el cierre. Si no hay conexión eléctrica, no hay cierre.

O que la apertura de puertas sea puramente mecánica. No tiene sentido que tu coche sea una trampa mortal
0 K 6
#57 parladoiro *
#55 es que no hay «cierre». El «cierre» es hacer que la manilla no salga y los botones no funcionen. De hecho es perfectamente posible que en otro mercado la manilla sea un botón electrónico con forma de manilla, similar al cybertruck que es solo botón. Por mucho que tires no va a afectar a al cierre.
0 K 9
manc0ntr0 #63 manc0ntr0
#55 pero eso podría hacer que se abran las puertas en un vuelco por ejemplo.
¿No sería más fácil esconder tras una tapa una palanca?
No es el mismo caso, pero por ejemplo mi coche lleva la cerradura escondida tras una tapa por si se queda sin pila el mando
0 K 8
Jotage51 #33 Jotage51
#3 a lo mejor tienes que pagar un extra de dinero al mes para que te pongan esa actualización.
2 K 23
#43 lestat
#3 yo lo tengo y esto que dices no es la solución. Imagina que estás pasando por un barrio conflictivo y te dan un puñetazo en una ventanilla y el coche alegremente les invita a pasar desbloqueando todas las puertas.
O en un semáforo o cruzando una manifestación porque las situaciones en la vida real son infinitas.

No hablemos de un golpe a alta velocidad que comprometa una puerta y encima el coche me quita el seguro quien sabe si haciendo que se abra la puerta. Situaciones infinitas como…   » ver todo el comentario
0 K 7
Magog #2 Magog
Sobredimensionamiento absurdo de la tecnología
12 K 117
Moixa #10 Moixa *
Que intentara adelantar a 3 vehículos también tuvo que ver. Las manijas del tesla son una porqueria ya en condiciones normales. Un caso claro de sobrevaloración de la estética por encima de la función.
8 K 86
#39 elgranmago
#10 Sin estar de acuerdo con las manillas, no es solo estética, es aerodinámica. El siguiente paso es quitar los retrovisores como los camiones. Yo no lo veo como una ganancia pero para alguien le puede interesar tener 10km más gracias a esos cambios.
0 K 10
torkato #46 torkato
#39 La aerodinámica de las manillas en un turismo y a las velocidades a las que se mueve, es completamente irrelevante.
0 K 10
#58 fingulod
#39 Se puede hacer esa misma forma, y esa misma aerodinámica sin esos problemas. Por ejemplo, que mecánicamente apretando funcionen.

Aparte que a velocidades legales el efecto que puede tener es entre poco y ninguno.
0 K 8
kastanedowski #7 kastanedowski
El incendio del electrico fue el problema y cito:

" perdió el control, se estrelló contra un árbol y se incendió."

El polaco Roman Jedrzejewski intentó abrir la puerta pero el calor (del coche electrico) lo impidió
3 K 39
calde #6 calde *
Y golpear la ventanilla con el extintor tampoco funcionó??? Tan difícil es romper una de esas ventanillas?

o es que no se le ocurrió...
3 K 34
#8 parladoiro *
#6 un extintor con pie puede ser fácil, obviando el peso que si es uno de taller pudo coger uno de ruedas sin pensar en lo de usarlo de martillo y el coche no estaba en el suelo, estaba elevado sobre un árbol.
Un extintor de gas o los de espuma portátiles son muy redondeados para romper ventanillas, personalmente creo que uso el gato antes del extintor que tengo en el coche.
0 K 9
xavicx #64 xavicx
#6 espero nunca tener que utilizarlo, pero en la mochila siempre llevo un bolígrafo que en la parte superior es un pincho rompeventanillas
0 K 10
tommyx #15 tommyx
Esa electrónica que soluciona problemas inexistentes.
Como los keykess de las motos.
2 K 30
chewy #53 chewy
#15 yo tengo una Harley que para ser una moto poca tecnoligica tiene keyless y es un gustazo subirte arrancar e irte, y si pierdes las llaves metes un pin y la arrancas. A mi me parece un puntazo
0 K 10
tommyx #54 tommyx
#53 a mí me produce una angustia el ir con la no llave en el pantalón... No me suena que la mía tenga eso del pin... Investigaré
0 K 8
#56 parladoiro
#53 el un problema inexistente para el conductor particular, otra cosa es que actualmente las mayorías de las motos son compradas por compañías de alquiler, ahí el keyless es vital para el propietario del vehículo, que no es el mismo que el conductor.
0 K 9
#16 unomas23
Es lo que tiene comprar basura a un tarado. Que lo pagas caro.
1 K 21
#26 instantes
La noticia está redactada como el culo. Posiblemente con traducción automática o de IA, lo que hace que leerla sea un suplicio.

Sobre el tema en sí: no siempre se puede imponer la forma sobre las funcionalidad (los tiradores, la ausencia de botones físicos....)
1 K 20
honbu #23 honbu
Aunque hubiera podido abrir las puertas, se tendría que me meter en un coche en llamas, quitar los cinturones y sacar a los heridos uno a uno.
1 K 18
MoñecoTeDrapo #21 MoñecoTeDrapo
Qué mala Schwerte. :-(

Pd: Región del Ruhr
1 K 15
Pablosky #65 Pablosky
#44 Si tiene el control de tracción activado no debería pasar nada.
0 K 12
Allesgut #48 Allesgut *
Qué pena por esa familia, la verdad, eso lo primero.

Lo segundo, no temais que el Lunes las acciones de Tesla se dispararán un +30%, vete tú a saber con qué mierda de excusa, no vaya a ser que alquien dude de esta marca americana.
0 K 9
#35 parladoiro *
#32 al revés, te van a excarcelar siempre que sea posible si hay sospecha de lesión medular, desde la propia seguridad del herido a cosas estadísticas de operación. Si fuera por no abrir, un puerta atrancada de dura al gato de los bomberos 3 segundos.
Directamente meten la camilla dentro del coche cortado.
0 K 9
#24 benkenube
Había por ahí un artículo, en el que se decía que las autoridades chinas iban a prohibir ese sistema precisamente por ese motivo.
0 K 9
#9 merinet
No entiendo mucho la noticia, las puertas delanteras tienen el desbloqueo mecánico de forma intuitiva y accesible. Es cierto que en las de atrás podrían poner una anilla o algo mas a la vista. Son esas cosas que dentro de la carrera por ahorrar hasta el último céntimo no te explicas. No cambia que sea un coche sensacional, pero ya ves que les costaría poner unas anillas, que me costaron 0.90 en aliexpress... ( es.aliexpress.com/item/1005007111697571.html )
0 K 9
#14 parladoiro
#9 tienes que subir a un árbol en un coche incendiado, romper la ventanilla y meterte dentro de las plazas delantera por tener manillas enrasadas de forma electrónica.
En las traseras tal como están puede significar tener que mover a un herido para abrir la puerta de forma mecánica.
1 K 21
ahotsa #36 ahotsa *
#9 Yo lo que no entiendo es la diferencia con un coche "normal" de hace unos años, en los cuales se cierran las puertas automáticamente al sobrepasar una velocidad pequeña, para evitar que te roben en ciudad. Es configurable, pero yo creo que es lo normal.

No, no es por defender la marca de un hdlgp.
1 K 21
#41 parladoiro *
#36 y se cierran con el botón de cierre centralizado, pero la centralita del airbag manda sobre el cierre electrónico y la cerradura se abre.

En el Tesla es lo mismo, pero al fallar la manilla no es la cerradura la que impide abrir. Se prescinde de la cerradura por el control de la manilla y botones interiores.
1 K 17
#27 Radioak
Una cosa que además tiene una maneta de las de toda la vida, es que además de abrir de manera normal se puede usar para tirar con fuerza de la puerta si está está deformada por el impacto.

A mí se me ocurre que con tanta tecnología y tantos sensores, se pueda por ejemplo en caso de impacto de x g's un sistema pirotecnico expulse las bisagras y cerradura de las puertas para que con un simple tirón o empujón están se caigan prácticamente solas.

Ya no es solo para los coches ni maneta mecánica, es que la mayoría de los golpes muy fuertes, los bomberos tienen que desencarcelar pk las puertas no se abren.
0 K 9
#28 Radioak
#27 para quién me diga que poner sistemas pirotécnicos... Los cinturones de seguridad lo tienen desde hace 30 años.
0 K 9
#30 parladoiro *
#27 los bomberos excarcelan por evitar mover a heridos. Que puedas abrir la puerta no significa que tengas que sacar a un herido estabilizado solo por el hueco de la puerta si va ser peor hacer más movimientos que el tiempo de excarcelamiento.
0 K 9
#32 Radioak
#30 que te encarcelen con la posibilidad de sacarte por la puerta por no moverte, te digo yo que es una entre un millón.
La mayoría de los accidentes sobre todo contra árboles, medianas y otros objetos no deformables, cuando usan la cicalla neumática es pk no tienen la opción de sacarte por la puerta.

Y es más, para sacarte ya sea por la puerta o con la cizalla, lo que hacen es básicamente bloquearte el cuello, sacarte con el asiento como en un F1 no es una opción.
0 K 9
aupaatu #5 aupaatu
Parece que el Tesla tiene un buen antirrobo
0 K 8
#66 Notecomaslospiojos2
Para que os comprareis estás mierdas
0 K 6
bubiba #31 bubiba *
Le tengo aversión al Musk pero en la noticia pone que Mercedes y BMW también usan este tipo de manijas, así que es un absurdez tecnológica por encima de la seguridad generalizada.

Un tanto de sensacionalismo en el titular que da a entender que el problema es del Tesla cuando es algo generalizado en los nuevos vehículos,.

Otro apunte es que a un padre con tres niños de 9 años en el coche, trillizos supongo, le de por adelantar TRES coches, el hombre ha muerto pero eso es homicidio por…   » ver todo el comentario
1 K 1
#40 Tunguska08Chelyabinsk13
#31 Absurdez estética, que tampoco eso es que sea ninguna innovación tecnológica ni nada.
0 K 14
antesdarle #11 antesdarle
“ El domingo 7 de septiembre, un coche Tesla S Plaid que circulaba por la ruta Schwerte en dirección a Rote-Haus-Straße en la localidad alemana de Villigst intentó adelantar a tres vehículos y, en la maniobra, perdió el control, se estrelló contra un árbol y se incendió.”
Espero que el adulto fallecido fuera el conductor, jodido subnormal. Lo siento por los niños.
7 K -9
gauntlet_ #18 gauntlet_
#11 Adelantar a tres coches tampoco tiene que ser temerario; depende de la velocidad de los coches y la visibilidad de la vía.
7 K 68
antesdarle #25 antesdarle
#18 a mi el sentido común me dice lo contrario y viendo el desenlace de esta noticia (tres personas muertas) algo me dice que ser prudente y no creer que estas en Mad Max es el camino correcto.
2 K 27
#44 diablos_maiq *
#18 pisar a fondo con un coche de más de 600CV puede serlo
0 K 10

menéame