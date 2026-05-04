Un terremoto de magnitud 6,0 sacude el centro de Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el lunes la isla de Samar, en el centro de Filipinas, a las 14H09 (06H09 GMT), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).El epicentro del sismo se ubicó a unos nueve kilómetros de la localidad costera de San Julian y tuvo una profundidad de 73,3 kilómetros, precisó el USGS. Un agente de la policía local dijo a la AFP que el terremoto había sido "fuerte y repentino", aunque por el momento no se han reportado heridos.