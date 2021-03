'Terminator' será anime en Netflix: en marcha una serie con el estudio responsable de 'Ghost in the Shell'

Si bien el proyecto está en una fase temprana de producción, lo que incluye que no sepamos los detalles de la trama, entre otras cosas, sí que sabemos que la serie estará coproducida por Production I.G., responsable de 'Ghost in the Shell' y que lleva desde 2018 aliada con Netflix para la realización de diversos animes. De hecho el propio Mamoru Oshii, director de la cinta cyberpunk, parece ser el detonante de que los de Production IG se subiesen a bordo del proyecto. Eso sí, no está claro su involucración en el mismo.