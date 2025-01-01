edición general
Tercera víctima mortal en los incendios de León: muere un brigadista en Espinoso de Compludo

Tercera víctima mortal en los pavorosos incendios de Castilla y León. Un brigadista moría la noche de este domingo mientras luchaba contra el fuego de Las Médulas y la Cabrera, en la localidad berciana de Espinoso de Compludo. El bombero forestal perdía la vida cuando una motobomba de brigadistas forestales volcaba en la carretera de Espinosa de Compludo,

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Los recortes matan y que no te engañen, hay responsables directos  media
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Otros tres asesinados por el partido 3 veces condenado por financiación ilegal.

Entre pitos y flautas en menos de un año ya llevan un par de centenas de españoles asesinados.
#2 Leon_Bocanegra
Tranquilos , ahora vendrá Danifart a decir que no hace falta hiperventilar tanto.
Hay que joderse con los patriotas.
