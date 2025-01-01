Tercera víctima mortal en los incendios de León: muere un brigadista en Espinoso de Compludo

Tercera víctima mortal en los pavorosos incendios de Castilla y León. Un brigadista moría la noche de este domingo mientras luchaba contra el fuego de Las Médulas y la Cabrera, en la localidad berciana de Espinoso de Compludo. El bombero forestal perdía la vida cuando una motobomba de brigadistas forestales volcaba en la carretera de Espinosa de Compludo,