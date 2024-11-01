edición general
3 meneos
77 clics
Qué es la "Teoría del loco" que está utilizando Trump y por qué está funcionando

Qué es la "Teoría del loco" que está utilizando Trump y por qué está funcionando

Quizás, una de las cosas más predecibles del presidente de Estados Unidos Donald Trump en su política, es que es impredecible. Cambia de opinión y se contradice al momento de negociar tanto con adversarios como con aliados. Para algunos académicos ese estilo que ha impuesto a la política exterior estadounidense no es nuevo y podría tener relación con una vieja estrategia política conocida como la “Teoría del loco”. ¿En qué consiste exactamente esta teoría?

| etiquetas: teoría del loco , trump , estrategia política , negociación
2 1 1 K 23 actualidad
8 comentarios
2 1 1 K 23 actualidad
skaworld #4 skaworld
Es increible lo similar que es esta sesuda estrategia con ser un mongólico sobreascendido sin el más minimo plan de accíon más allá de agitar el avispero y a ver que pasa...

Hace falta mucho ojo clinico para distinguirlas eh
8 K 113
themarquesito #6 themarquesito
#4 Agitar el avispero y ya de paso montar estafas para forrarse
2 K 39
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#4

El problema es que no es el primero en usarla y que le funcione.
1 K 26
jonolulu #5 jonolulu
Pues le va bastante bien el papel
1 K 26
#2 mariopg
la está usando eeuu
también madrid o argentina
1 K 21
salchipapa77 #3 salchipapa77
#2 Ejercicio 1: Busca el intruso.

Argentina, Estados Unidos, Madrid.
0 K 7
efectogamonal #1 efectogamonal *
En resumen, tomar a todo el mundo por idiota, excepto a Putin {0x1f525}
0 K 12
#8 pirat
Alguna responsabilidad también tendrán sus votantes...
0 K 9

menéame