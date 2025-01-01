edición general
Tenían 22 aves silvestres como mascotas en Medellín: Policía las rescató

En un nuevo operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la Policía Nacional incautó 22 aves que eran mantenidas de manera ilegal dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, corregimiento Belén Altavista, al suroccidente de Medellín. El procedimiento fue realizado por el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental, como parte del compromiso institucional con la protección del medio ambiente y la defensa del capital natural del país. Las 22 aves fueron entregadas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su recuperac

3 comentarios
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Al poner Medellín digo esto será el caso en que todos se creen que es la más famosa Medellín colombiana, y en realidad es de donde viene esas medellines americanas, de Medellín Extremadura... pero al seguir leyendo, "Carabineros..." 'ah pues si que es la colombiana'.
2 K 36
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Echaron una peli basada en hechos reales de un niño australiano que rescató 3 crias de pelicano y las crió hasta que crecieron.
www.sensacine.com/peliculas/pelicula-52285/
0 K 13
kinnikuman #3 kinnikuman
Menudos pájaros {0x1f426} {0x1f426}
0 K 7

