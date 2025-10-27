edición general
Tengo 24 años y me han diagnosticado cáncer de colon: este es el síntoma más frecuente en España y que ignoré

Tengo 24 años y me han diagnosticado cáncer de colon: este es el síntoma más frecuente en España y que ignoré

Su única señal fue tan sutil que casi la pasa por alto: un rastro de sangre mezclado con las heces, sin manchar el papel ni colorear el agua del inodoro. No hubo dolor incapacitante ni cambios drásticos en el tránsito intestinal. Aun así, insistió en hacerse una colonoscopia. Ensayos y análisis observacionales sostienen que invitar a cribado reduce casos a diez años y que, en entornos reales, la colonoscopia se asocia a descensos sustanciales en incidencia y mortalidad; además, cuando el cáncer se detecta en cribado o precozmente, la supervive

#1 eqas
La sangre oculte en heces forma parte del cribado anual que nos hacen a partir de los 50. Debería empezar antes. Los 50 es sólo una estadística.
