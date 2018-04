Por qué tener los dientes blancos no significa necesariamente que estén sanos

A la mayoría de nosotros nos gustaría tener una sonrisa blanca reluciente. Pero existen estudios que muestran que entre el 18% y 52% de las personas no están satisfechas con el color de sus dientes. Dientes blancos y perfectos pueblan portadas de revistas y pantallas de cine en todo el mundo. No es sorprendente entonces que tendamos a suponer que no solo son atractivos, sino también saludables. Pues no es así. Dientes perfectamente sanos pueden ser blanquecinos, amarillentos o incluso marrones.