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“Tendrán un 0”: cuatro autonomías blindan la Selectividad con detectores de frecuencia ante el aumento de alumnos que copian con la IA
[accesible en modo lectura] Otras ocho comunidades barajan sumarse a la medida para frenar unos sistemas que amenazan la credibilidad de la prueba
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#3
woke
Se han reportado casos de uso de pinganillos durante oposiciones.
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#5
Pitchford
Mejor que las pruebas sean de algo que la IA no pueda hacer todavía, porque para hacer lo que hace perfectamente la IA no les van a necesitar. Problemas con los que la IA alucine podrían estar bien.
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#6
LostWords
Si a los tramposos les impidieran por 5 años repetir el examen de selectividad, ni uno se lo planteaba.
Creo que los chinos tienen una prueba de este estilo, pero las medidas de seguridad son tan bestias que mas parece la preparación de una cumbre de todos los paises del mundo.
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#7
mosquis
#6
Yo copié en selectividad.
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#4
PasaPollo
Cuáles son: Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón.
Ocho autonomías también estudian aplicarlo en esta edición de la PAU. Se trata de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Euskadi.
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#1
F.c.r
Muro de pago
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#2
woke
#1
accesible en modo lectura
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menéame
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Creo que los chinos tienen una prueba de este estilo, pero las medidas de seguridad son tan bestias que mas parece la preparación de una cumbre de todos los paises del mundo.
Ocho autonomías también estudian aplicarlo en esta edición de la PAU. Se trata de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Euskadi.