Un temporero muere en Alcarràs por un presunto golpe de calor mientras trabajaba a más de 40 grados

Un temporero ha muerto este pasado lunes por la tarde mientras trabajaba recogiendo fruta en una finca de Alcarràs, en el Segrià, según ha podido confirmar la agencia ACN. Los Mossos fueron alertados hacia las 16.45 de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas próximas a los 41 grados en el municipio. Según las primeras informaciones, el hombre se habría mareado y empezó a encontrarse mal. Si la autopsia lo confirma, el temporero de Alcarràs podría convertirse en el segundo muerto por ola de calor en lo que va de

#5 uvi
Recordar que el empresario es quien arriesga.
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 ¿Cuando va a Andorra con metálico de que lo pillen?
#8 Tronchador.
#6 #5 Cuando explota a un ilegal sin papeles en semiesclavitud. Que luego llega el estado y te quiere meter en prisión.
Castigadordepagascalers #7 Castigadordepagascalers *
A ver los soplapollas de bocs que decían que los inmigrantes les quitaban el trabajo. Hijos de la grandísima puta. Debieran morir más fascista y 0 inmigrantes. Habría que influir directamente en la estadística por el bien de la gente decente. :popcorn:
victorjba #2 victorjba
Tener que estar trabajando al aire libre con más de 40º debería ser delito directamente.
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 De la noticia:

"¿Qué hacía alguien trabajando a más de 40 grados, en plena alerta roja?", se preguntan desde Fruita amb Justicia Social, una asociación en defensa de los derechos de los trabajadores del campo. Y es que la normativa laboral obliga a las empresas a detener los trabajos al aire libre si Meteocat o la Aemet lanzan una alerta roja, a menos que puedan reorganizar su operativa para reducir los riesgos laborales.
gitamon #1 gitamon
pues que detengan a ese carlo, que no para de dar golpes
JackNorte #3 JackNorte
Ni la edad ponen en las noticias que he visto , supongo que nadie la sabia o ni tan siquiera preguntaron, eso si en la mayoria de las noticias de golpe de calor la especifican.
