Un temporero muere en Alcarràs por un presunto golpe de calor mientras trabajaba a más de 40 grados

Un temporero ha muerto este pasado lunes por la tarde mientras trabajaba recogiendo fruta en una finca de Alcarràs, en el Segrià, según ha podido confirmar la agencia ACN. Los Mossos fueron alertados hacia las 16.45 de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas próximas a los 41 grados en el municipio. Según las primeras informaciones, el hombre se habría mareado y empezó a encontrarse mal. Si la autopsia lo confirma, el temporero de Alcarràs podría convertirse en el segundo muerto por ola de calor en lo que va de