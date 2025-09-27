edición general
Tellado: el ingreso mínimo vital no puede ser "efecto llamada"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que el ingreso mínimo vital no nació "para convertirse en un efecto llamada y un agravio".

Kasterot #1 Kasterot
Pues tellado por un saco de pienso se mete en cualquier pocilga a disertar de sus fobias.
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
Es que son putos mentirosos, el IMV requiere nacionalidad, empadronamiento, he ingresos mínimos de X. vete a Turquía pelón. De puto acero valirio tiene este la cara.
