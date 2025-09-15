Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Afirma que proponer la retirada de España de Eurovisión es "una decisión interesada" que hace "el juego" a Sánchez: "Quite sus manos de RTVE" El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que las protestas propalestinas que se produjeron este pasado domingo durante La Vuelta fueron 'kale borroka', y "por eso las ha aplaudido Arnaldo Otegi", y ha calificado de "vergonzoso" que quien "debe hacer llamamientos a la calma, la paz y la tranquilidad", diga que "está orgulloso" de lo sucedido.
Están completamente fuera de la realidad y fuera de la humanidad.
Están causando repulsa y vergüenza hasta entre sus votantes.
Un traidor.
Rosa Diez, Toni Cantó o el mismo Abascal, son las estrellas indiscutibles de esta corriente
Otro de tantos que le pagan los vicios y sobreactúa como un actor de culebrón.
Como en su casa sea igual...
Recordemos que el PSOE mantiene contratos de compra de material militar con Israel , y que no ha roto relaciones con ese país.
La prensa extranjera ya ha descrito la irresponsabilidad de Pedro Sanchez al alentar el boicot de una prueba deportiva.
Seguir con este tema a nivel nacional sólo da munición al PSOE, que solo usa este tema para tapar temas internos