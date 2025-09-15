edición general
Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Afirma que proponer la retirada de España de Eurovisión es "una decisión interesada" que hace "el juego" a Sánchez: "Quite sus manos de RTVE" El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que las protestas propalestinas que se produjeron este pasado domingo durante La Vuelta fueron 'kale borroka', y "por eso las ha aplaudido Arnaldo Otegi", y ha calificado de "vergonzoso" que quien "debe hacer llamamientos a la calma, la paz y la tranquilidad", diga que "está orgulloso" de lo sucedido.

wildseven23 #1 wildseven23
Y yo digo que Tellado es subnormal profundo, y que es vergonzoso que la peña vote a quienes defienden genocidas.
2
Dene #3 Dene
se refiere a las manifas violentas en Ferraz promocionadas por Aguirre?
2
fareway #4 fareway
Si Tellado rabia, el país avanza.
1
mariKarmo #6 mariKarmo
El PP va a perder las elecciones.

Están completamente fuera de la realidad y fuera de la humanidad.

Están causando repulsa y vergüenza hasta entre sus votantes.
1
karakol #11 karakol
Siempre está bien que Tellado se pronuncie para que algún perdido o indeciso sepa que el lado correcto está exactamente en la dirección contraria a sus rebuznos.
0
Khadgar #9 Khadgar
A ver, de toda la vida el trabajo de la oposición ha sido criticar al gobierno y explicar por que son ellos los que deberían gobernar, pero eso no significa que puedas criticar todo lo que hace el gobierno, especialmente si eso implica blanquear genocidas y/o quedar como un gilipollas. xD
0
iñakiss #7 iñakiss
Un mierda seca sin principios y cargado de contradicciones, aun yendo de moralista y de riguroso idealismo lo hace aún más ridículo…el si se sentirá orgulloso de sus actos y de la diarrea que suelta por la boca.
0
#8 Barriales
que asco!!!!
0
#2 Barriales
Bocazas que ahora es facha y hace poco era independentista/nacionalista Gallego del BNG.
Un traidor.
0
Kantinero #10 Kantinero
#2 Son elementos que utilizan la política para medrar tanto en lo social como en lo personal, el bando les da igual, en España tenemos una amplia representación:

Rosa Diez, Toni Cantó o el mismo Abascal, son las estrellas indiscutibles de esta corriente
0
#12 jaramero
Este lo único que sabe hacer es hablar cabreado.

Otro de tantos que le pagan los vicios y sobreactúa como un actor de culebrón.

Como en su casa sea igual...
0
alcama #5 alcama
Yo creo que no merece darle más oportunidades al PSOE de erigirse falsamente como portavoz del pacisfismo.
Recordemos que el PSOE mantiene contratos de compra de material militar con Israel , y que no ha roto relaciones con ese país.
La prensa extranjera ya ha descrito la irresponsabilidad de Pedro Sanchez al alentar el boicot de una prueba deportiva.
Seguir con este tema a nivel nacional sólo da munición al PSOE, que solo usa este tema para tapar temas internos
0

