Tellado dice que las protestas de Madrid fueron 'kale borroka' y cree vergonzoso que Sánchez muestre su "orgullo"

Afirma que proponer la retirada de España de Eurovisión es "una decisión interesada" que hace "el juego" a Sánchez: "Quite sus manos de RTVE" El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que las protestas propalestinas que se produjeron este pasado domingo durante La Vuelta fueron 'kale borroka', y "por eso las ha aplaudido Arnaldo Otegi", y ha calificado de "vergonzoso" que quien "debe hacer llamamientos a la calma, la paz y la tranquilidad", diga que "está orgulloso" de lo sucedido.