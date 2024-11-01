edición general
Tellado, contra Intxaurrondo tras hablar en RTVE de la posición del PP sobre Gaza: "Su pregunta es tremendamente irresponsable"

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha acusado a Silvia Intxaurrondo de hacerle una pregunta "tremendamente irresponsable" acerca de si su partido condena o no al Gobierno de Israel por el genocidio en Gaza. Además, ha pedido a la presentadora de 'La hora de La 1' que "no tergiverse" la posición de los populares en este asunto.

alfre2 #1 alfre2
Pero lo condena o no lo hace?
8 K 121
shake-it #7 shake-it *
#1 Insértese aquí el meme:  media
1 K 32
Dene #8 Dene
#1 PPPero qué pregunta tan tremendamente irresponsable estás haciendo!!
0 K 12
Metabarón #3 Metabarón *
Cuando le pedían a Pablo Iglesias que condenara a ETA les parecía muy gracioso
6 K 78
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Además, ha pedido a la presentadora de 'La hora de La 1' que "no tergiverse" la posición de los populares en este asunto.

Si la posición de los populares en este asunto está clara. A ver si ahora sus votantes se van a confundir.
2 K 31
Harkon #4 Harkon
Quien hace caso de los gruñidos del gorrino este?
1 K 31
Supercinexin #5 Supercinexin
Fétido Addams.
0 K 16
BlackDog #6 BlackDog *
Ostias, ha dado el mismo argumento que su Sanchidad hace un año! Pero ahora que ha cambiado el discurso del PSOE toda opinión sincronizada ha cambiado mágicamente de opinión y empieza a echar en cara al PP que diga lo mismo que Sanchez hace 3 telediarios.

Pero TVE no esta bajo el control del PSOE

jajajjajaja
0 K 6
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 Maldito Pedro Sánchez, cambiando su postura según Israel iban endureciendo sus acciones militares en Gaza, en vez de mantener siempre la misma postura.

Que no se para que te explico esto, porque ya te lo han explicado, pero a ti te da igual, tu vienes aquí a soltar tu discurso y a correr.

Y por supuesto, lo de "la opinión sincronizada". Que curioso que todos los que usáis esa expresión coincidáis en vuestras opiniones con el argumentario del PP.
0 K 16

