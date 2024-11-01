Tellado, contra Intxaurrondo tras hablar en RTVE de la posición del PP sobre Gaza: "Su pregunta es tremendamente irresponsable"

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha acusado a Silvia Intxaurrondo de hacerle una pregunta "tremendamente irresponsable" acerca de si su partido condena o no al Gobierno de Israel por el genocidio en Gaza. Además, ha pedido a la presentadora de 'La hora de La 1' que "no tergiverse" la posición de los populares en este asunto.