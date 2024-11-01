Tellado, contra Intxaurrondo tras hablar en RTVE de la posición del PP sobre Gaza: "Su pregunta es tremendamente irresponsable"

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha acusado a Silvia Intxaurrondo de hacerle una pregunta "tremendamente irresponsable" acerca de si su partido condena o no al Gobierno de Israel por el genocidio en Gaza. Además, ha pedido a la presentadora de 'La hora de La 1' que "no tergiverse" la posición de los populares en este asunto.
Si la posición de los populares en este asunto está clara. A ver si ahora sus votantes se van a confundir.
Pero TVE no esta bajo el control del PSOE
jajajjajaja
Que no se para que te explico esto, porque ya te lo han explicado, pero a ti te da igual, tu vienes aquí a soltar tu discurso y a correr.
Y por supuesto, lo de "la opinión sincronizada". Que curioso que todos los que usáis esa expresión coincidáis en vuestras opiniones con el argumentario del PP.