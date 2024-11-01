El teletrabajo vivirá una segunda juventud, en un momento muy concreto: cuando los boomers se jubilen

Aunque la tasa de teletrabajo en España se ha duplicado desde 2019, en los últimos dos años se ha estancado en torno al 14%. La vuelta a la oficina que han impulsado las empresas ha hecho que la jornada híbrida escale posiciones, mientras que las jornadas 100% remotas van en retroceso. No obstante, según un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, en un futuro no muy lejano esta situación volverá a decantarse hacia los modelos de trabajo remoto.
| etiquetas: teletrabajo , boomers