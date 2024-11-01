edición general
El teletrabajo vivirá una segunda juventud, en un momento muy concreto: cuando los boomers se jubilen

Aunque la tasa de teletrabajo en España se ha duplicado desde 2019, en los últimos dos años se ha estancado en torno al 14%. La vuelta a la oficina que han impulsado las empresas ha hecho que la jornada híbrida escale posiciones, mientras que las jornadas 100% remotas van en retroceso. No obstante, según un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, en un futuro no muy lejano esta situación volverá a decantarse hacia los modelos de trabajo remoto.

| etiquetas: teletrabajo , boomers
2 comentarios
elTieso #2 elTieso
Pues eso es en 2029. ¿Pretenden no extender el teletrabajo hasta entonces? ¿O recortarlo como pretenden algunos iluminados? Mira que con la que se viene con la subida del petróleo igual hay que incentivarlo para que no salga tan caro ir a trabajar.
UsuarioXY #1 UsuarioXY
Cuando los boomers se jubilen no habrá profesionales. Ya lo estamos viendo, va a teletrabajar el fontanero por videollamada al estilo "Bro, que dices, no me agobies que eso no me renta".
