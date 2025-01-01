Los teletrabajadores se vienen arriba en Starbucks y llevan PC de escritorio, impresoras y separadores. La empresa ha tomado medidas

Mientras los clientes de Starbucks en Corea del Sur están instalando oficinas de facto, la compañía ha anunciado una nueva política que prohíbe los artículos voluminosos en sus cafeterías. Para los ciudadanos, en un país donde las casas son pequeñas, por el alto costo de pagar por un espacio de mayor tamaño, los teletrabajadores utilizan las cafeterías como un lugar económico para trabajar.