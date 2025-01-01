edición general
Los teletrabajadores se vienen arriba en Starbucks y llevan PC de escritorio, impresoras y separadores. La empresa ha tomado medidas

Mientras los clientes de Starbucks en Corea del Sur están instalando oficinas de facto, la compañía ha anunciado una nueva política que prohíbe los artículos voluminosos en sus cafeterías. Para los ciudadanos, en un país donde las casas son pequeñas, por el alto costo de pagar por un espacio de mayor tamaño, los teletrabajadores utilizan las cafeterías como un lugar económico para trabajar.

gitamon #1 gitamon *
yo trabajo en la obra por telequinesia, y me comunico con mis compadres por telepatía
1 K 28
Connect #3 Connect
Total, que han pasado del teletrabajo al café-trabajo. Aquí en España también pasa. Al final tener espacio en casa no siempre es fácil. Muchos acaban usando la mesa del comedor o la de la cocina. Así que cuando se ha de usar han de sacar el ordenador. Además de tener que estar pendiente de las cosas de casa, etc...

En las casa cada vez más pequeñas, donde ya son raros pisos de tres habitaciones, reservar una para montarte un despacho es complicado.

Además de que te concentras menos en casa para según que trabajos.
1 K 23
#4 banksy
#3 a veces no es por espacio. Llevo más de 15 años de tele trabajo y le tuve que pedir a mi jefe que me pagase los gastos de un local cerca de casa para tener que salir cada día o dejaba la empresa.
0 K 6
ccguy #5 ccguy
#3 yo currar en el Starbucks siempre lo he visto como postureo. Mesas pequeñas, las sillas una mierda, un montón de ruido de fondo, gente deseando que te vayas de una puta vez...
6 K 85
Thornton #7 Thornton
#5 Lo has clavado.
1 K 39
ChukNorris #8 ChukNorris
#5 Es que si vives en Corea en un piso de 25 metros cuadrados, esa mesa pequeña y silla de mierda, es un lujo.
0 K 10
frg #9 frg *
#5 Aunque mucho sea postureo, luego estas en una cafetería, nada pija ni de una gran cadena, y te encuentras a un imbécil haciendo una reunión allí mismo, con sus dos cojonazos, voces que da como si se acabara el mundo y una pantalla con un powerpoint de mierda compartido (todavía no han descubierto los enmascaradores). Intuyo que esta geste trabaja entre poco y nada, pero son capaces de dar por culo como 10. Me suelen dar unas ganas de tropezarme y que se me caiga el café encima de la pantalla ...
0 K 13
#6 To_lo_loco
Al precio que tiene el café yo pensaba que podía instalar un servidor de IA entre mesita y mesita. Vaya ratas.
1 K 20
victorjba #2 victorjba
¿Entonces no me puedo llevar un jaccuzzi portátil? Jo.
0 K 14

