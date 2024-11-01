Telemadrid se 'traga' el bulo de Iglesias y el colegio privado en sus informativos y en X no pierden oportunidad de retratarles: "TeleAyuso"  

Una cuenta parodia en X se inventaba unas palabras del exlíder de Podemos y antiguo vicepresidente segundo del Gobierno sobre la escolarización de sus hijos. El fake volaba de inmediato por toda la red. La televisión pública madrileña ha recogido, en su informativo de primera hora de la tarde, las supuestas declaraciones de Iglesias, sin que su veracidad fuera comprobada. "El exlíder de Podemos ha asegurado hoy que la razón de llevarles a la privada es para no ocupar plazas en la pública y dejarlas disponibles a quienes la necesiten", apunta