El teléfono de Trump estaba previsto para lanzarse en agosto. Meses después, sigue sin aparecer por ninguna parte [ENG]

La incursión de la familia Trump en el negocio de los teléfonos móviles parece haber encontrado un obstáculo. Hace unos meses, Donald Trump Jr. y Eric Trump —los dos hijos mayores del presidente— anunciaron la creación de “Trump Mobile”, una nueva línea de smartphones con la marca Trump. El anuncio lo hicieron el 16 de junio, coincidiendo con el décimo aniversario del lanzamiento de la primera campaña presidencial de Donald Trump. Entre las ofertas de la nueva compañía estaba el T1, un smartphone dorado que se parece bastante al iPhone.