El tectonismo, y no la glaciación de la «Tierra bola de nieve», es el responsable de la Gran Discordancia. (ENG)

La Gran Discordancia (GUn) es posiblemente la brecha más emblemática pero enigmática del registro estratigráfico de la Tierra. Entre las características desconcertantes que requieren una explicación se encuentran las pruebas de muchos kilómetros de exhumación y una interrupción de cientos de millones a miles de millones de años en el interior de los continentes. Los modelos existentes apuntan a un origen glacial o tectónico en el Neoproterozoico. Aportamos pruebas de que la erosión por debajo de la discordancia fue prolongada (...)