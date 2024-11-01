Tecnología y sovietismo

Los precios en Amazon y otras plataformas de las grandes tecnológicas operan mucho más cerca de Gosplan que de cualquier mercado agrícola, mercado de valores o centro comercial que haya visto. De hecho, si los líderes soviéticos hubieran vivido lo suficiente para presenciar el funcionamiento de las grandes tecnológicas de Silicon Valley, se lamentarían, quejándose de que fueron los capitalistas estadounidenses quienes perfeccionaron su modelo Gosplan, con un sistema de vigilancia que les daría envidia a sus secuaces de la KGB.