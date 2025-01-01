edición general
¿La tecnología digital nos está llevando de vuelta a la Edad Media ?

¿Han transformado los gigantes de la inteligencia artificial a sus usuarios en siervos y vasallos, condenados, como en la Edad Media, a trabajar gratuitamente y pagar una renta? ¿O están aplicando al pie de la letra las viejas recetas del capitalismo industrial, pero con productos sofisticados?

Trifasico #1 Trifasico
la tecnologia digital no, el capitalismo
9 K 110
Meneanauta #2 Meneanauta *
#1 Según el punto de vista del artículo el capitalismo muere por su propio éxito, "Se desvanece debido al crecimiento de la actividad capitalista". Dando origen a un nuevo feudalismo a través de las grandes tecnológicas donde somos a la vez el combustible y el producto.
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#2

Te voy a hacer un spoiler ... Antes de las grandes tecnologicas, ya lo eras.
2 K 29
beltzak #11 beltzak
#2 En mi opinión, no se si muere o no morirá el capitalismo pero, ¿de éxito? Si hubo éxito fue hace mucho, ahora es decadente total.

Ni el propio Adam Smith defendería este sistema ¿Dónde están las copas de champán que riegan los niveles de abajo?
0 K 9
babuino #4 babuino
#1 es el nuevo feudalismo
0 K 8
Trifasico #7 Trifasico *
#4 es el nuevo "feudalismo retarded".
Todo imperio economico requiere de una base que que exprimir, y en este caso, consumidores.

SI lo que viene es pobreza para todos, se van a tener que meter por el culo, las IAs, los telefonos mobiles, las IOT, y todos los demas juguetitos que vayan saliendo, porque ninguno de ellos es esencial para sobrevivir.
Si la gente ha de escoger entre, comprase un mobil, pagar internet, pagar por la IA, comprarse una Alexa, o pagar el alquiler y comprar arroz, adivina que escogerá todo el mundo...
2 K 25
beltzak #12 beltzak
#7 La guillotina.
0 K 9
babuino #14 babuino
#7 el móvil y acceso a internet descuida que se encargarán de que el máximo número de personas lo tengan. Es un modo de control, recogida de información y un canal para el consumo. Así que móvil e internet baratitos para todos.
1 K 28
beltzak #10 beltzak *
#1 el capitalismo no, ¡la vanidad!
1 K 29
ronko #6 ronko
Pero Doc, ¿Qué nos ocurre en el futuro, nos volvemos gilipollas o algo parecido?
1 K 27
Meneanauta #15 Meneanauta
#6 Me has recordado a este post sobre los compañeros de trabajo con el que desgraciadamente me siento identificado. ¡Malditos gilipollas!
liderazgodelbueno.substack.com/p/que-nos-ocurre-en-el-futuro-nos-volve
0 K 20
powernergia #8 powernergia
La "tecnología digital" es muy genérico.

La IA en concreto supone un retroceso humano gigantesco, las posibles ventajas quedan aplastadas bajo los beneficios empresariales que es lo único que interesa a las empresas, por supuesto sin importar las gigantescas consecuencias negativas, tanto sociales, ambientales como de seguridad.
1 K 20
beltzak #13 beltzak
#8 A las empresas y a un montón de psicópatas vanidosos y avariciosos, comúnmente dueños y grandes accionistas de esas empresas.
1 K 29
Asimismov #5 Asimismov *
¿A la Alta Edad Media o a la Baja Edad Medía, porque se retrocedió mucho desde el 900 hasta 1400?
0 K 12
#3 endy *
No, la política moralista suelta sermones que te dice qué tienes que pensar y cómo debes vivir es lo que nos lleva a la Edad Media 2.0
0 K 7

