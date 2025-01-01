¿La tecnología digital nos está llevando de vuelta a la Edad Media ?

¿Han transformado los gigantes de la inteligencia artificial a sus usuarios en siervos y vasallos, condenados, como en la Edad Media, a trabajar gratuitamente y pagar una renta? ¿O están aplicando al pie de la letra las viejas recetas del capitalismo industrial, pero con productos sofisticados?
Te voy a hacer un spoiler ... Antes de las grandes tecnologicas, ya lo eras.
Ni el propio Adam Smith defendería este sistema ¿Dónde están las copas de champán que riegan los niveles de abajo?
Todo imperio economico requiere de una base que que exprimir, y en este caso, consumidores.
SI lo que viene es pobreza para todos, se van a tener que meter por el culo, las IAs, los telefonos mobiles, las IOT, y todos los demas juguetitos que vayan saliendo, porque ninguno de ellos es esencial para sobrevivir.
Si la gente ha de escoger entre, comprase un mobil, pagar internet, pagar por la IA, comprarse una Alexa, o pagar el alquiler y comprar arroz, adivina que escogerá todo el mundo...
La IA en concreto supone un retroceso humano gigantesco, las posibles ventajas quedan aplastadas bajo los beneficios empresariales que es lo único que interesa a las empresas, por supuesto sin importar las gigantescas consecuencias negativas, tanto sociales, ambientales como de seguridad.