El técnico forestal que estuvo presente en el Cecopi: "Pradas y después Mazón mandaban, pero veías pasar el tiempo y no pasaba nada"

El testigo ha confirmado que en el supuesto cerebro de la emergencia "que no se tomaban decisiones". "En los Cecopis en incendios forestales las decisiones son rápidas tajantes y necesarias para abordar la emergencia. En esta ocasión veías pasar el tiempo y que no funcionaba".
| etiquetas: técnico forestal , cecopi , dana.mando
La Dana del 2021 tuvo 3 muertes y se consideró un fracaso. La del 2024 tuvo 229 muertes y aquí aún nadie ha asumido responsabilidades. Dos formas de hacer política y aún hay subnormales que dicen que todos los políticos son iguales. No, no lo son.