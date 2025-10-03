edición general
21 meneos
28 clics
El técnico forestal que estuvo presente en el Cecopi: "Pradas y después Mazón mandaban, pero veías pasar el tiempo y no pasaba nada"

El técnico forestal que estuvo presente en el Cecopi: "Pradas y después Mazón mandaban, pero veías pasar el tiempo y no pasaba nada"

El testigo ha confirmado que en el supuesto cerebro de la emergencia "que no se tomaban decisiones". "En los Cecopis en incendios forestales las decisiones son rápidas tajantes y necesarias para abordar la emergencia. En esta ocasión veías pasar el tiempo y que no funcionaba".

| etiquetas: técnico forestal , cecopi , dana.mando
17 4 0 K 269 actualidad
2 comentarios
17 4 0 K 269 actualidad
MisturaFina #1 MisturaFina
Hay que reemplazar charlatanes por IAs
0 K 8
M.Rackham #2 M.Rackham
Hay que dejar de votar a incompetentes y corruptos.

La Dana del 2021 tuvo 3 muertes y se consideró un fracaso. La del 2024 tuvo 229 muertes y aquí aún nadie ha asumido responsabilidades. Dos formas de hacer política y aún hay subnormales que dicen que todos los políticos son iguales. No, no lo son.
0 K 6

menéame