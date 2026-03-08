edición general
El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas: las mujeres apenas representan el 37,7% en los consejos de administración

Aunque más frágil que hace décadas, el techo de cristal sigue intacto sobre la cabeza de muchas mujeres, creando una barrera invisible que les impide alcanzar puestos directivos y ejecutivos en el ámbito empresarial. Romper ese límite y avanzar hacia una igualdad real de oportunidades laborales entre hombres y mujeres es uno de los objetivos que se reivindican este domingo con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Un propósito que aún está lejos de conseguirse en España si se tiene en cuenta que solo una de cada cuatro empresas tiene.

7 comentarios
manbobi #2 manbobi
Da igual que te muerda un perro o una perra.
#3 Empakus
Es un verdadero problema de igualdad de género el tema del "techo de cristal", desde luego...
No como el problema del "ataúd de pino" de las muertes laborales en el que el 98% de las muertes son de hombres...
Peeeeerooooo... Ya sabemos lo que significa "igualdad"? Pues os lo explico yo: igualdad en puestos directivos y hombres en puestos penosos y peligrosos...
riska #5 riska
y en paritorios, hay sobre todo mujeres pariendo.
Apotropeo #4 Apotropeo
Hablando de igualdad.
No sé cuántas mujeres hay en los consejos de dirección, pero sí sé cuántos obreros hay.
riska #6 riska
#4 y en la obra enfrente mi casa no hay albañilas, solo albañilos.
#1 Borgiano
Pues verás el día que saquen el porcentaje de mujeres que hay en MNM
#7 Aaaa3
Tambien está sobre las cabezas de muchos hombres.
Es más, diría que esto es un problema de genero dentro de un nicho muy pequeño de la sociedad. Y es que tú, hijo/a de pepe el peon de abañil, no vas a ser directivo de una empresa del ibex en tu vida. Date con un canto en los dientes si en algun momento de tu vida tienes dinero para montar un negocio por tu cuenta.
