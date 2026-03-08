El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas: las mujeres apenas representan el 37,7% en los consejos de administración

Aunque más frágil que hace décadas, el techo de cristal sigue intacto sobre la cabeza de muchas mujeres, creando una barrera invisible que les impide alcanzar puestos directivos y ejecutivos en el ámbito empresarial. Romper ese límite y avanzar hacia una igualdad real de oportunidades laborales entre hombres y mujeres es uno de los objetivos que se reivindican este domingo con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer. Un propósito que aún está lejos de conseguirse en España si se tiene en cuenta que solo una de cada cuatro empresas tiene.