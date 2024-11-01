edición general
Tasnif sobre sonetos de Rumi  

Tasnif inspirado en versos de Rumi. Sohrab Pournazeri al tanbur, a la voz Homayoun Shajarian. Traducción en comentarios.

Gurpil #1 Gurpil
Sol con cuerdas bajo el sol
Por amor a vuestra bondad, mis buenos.
Por ejemplo, Bailar en la Rueca.
Del sol de la verdad y la religión del jardín y el hachís
