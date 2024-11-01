·
Tasnif sobre sonetos de Rumi
Tasnif inspirado en versos de Rumi. Sohrab Pournazeri al tanbur, a la voz Homayoun Shajarian. Traducción en comentarios.
|
etiquetas
:
música
,
persa
,
shajarian
,
pournazeri
cultura
cultura
#1
Gurpil
Sol con cuerdas bajo el sol
Por amor a vuestra bondad, mis buenos.
Por ejemplo, Bailar en la Rueca.
Si quieres, el regalo de la eternidad Hay muchos otros mundos en el reino. Es el viento el que destruye la inteligencia.
Es el viento el que destruye la inteligencia.
Del sol de la verdad y la religión del jardín y el hachís
El Señor de los Secretos Sol con cuerdas bajo el sol
Por amor a vuestra bondad, mis buenos.
Por ejemplo, Bailar en la Rueca.
