La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sube un 13,2%
Al incorporar el gas estacional, el coste de la materia prima aumenta un 24,9% con relación a la actualización de julio
|
etiquetas
:
tarifa de último recurso
,
(tur)
,
gas natural
,
sube
,
13.2%
9 comentarios
#5
fofito
Pregunta, alguien por la casa que pueda subir lo que paga al año por luz,agua caliente y gas calefacción con tarifa tur?
Gracias de antemano
0
K
14
#6
Pastis
#5
yo en Pamplona del 10/24 al 8/25 un poco menos de 230€, con agua sanitaria y calefacción. Hablo solo del gas, que de luz es difícil de calcular por las placas. He notado mucho de otros años a este la nueva envolvente térmica del edificio y el cambio de caldera, de una estanca (vieja y mala) a una de condensación tope de gama. Me ha bajado el consumo a una tercera parte,y me he podido pasar de tur2 a tur1.
0
K
7
#7
chochis
#6
a ti te llaman constantemente diciendo que te tienes que cambiar y no se que leches?
0
K
11
#8
Pastis
#7
lista Robinson fue la solución
1
K
18
#9
chochis
#8
gracias!
0
K
11
#1
kreator
Y como van las de mercado libre? Alguna mejor que TUR, incluso con la subida?
0
K
11
#3
pablisako
#1
la vecinal aumenta entre un 12% y un 20,1% a partir de octubre
www.rtve.es/noticias/20250930/tarifa-gas-sube-aumenta-octubre/16750458
1
K
18
#2
Cidwel
Vaya ostia doraemon
0
K
10
#4
Perrota
Que los Ferraris de Catar y la guerra de Ucrania no se pagan solas. Aporte. Curritos. Aporten.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Gracias de antemano