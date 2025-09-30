edición general
8 meneos
26 clics
La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sube un 13,2%

La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sube un 13,2%

Al incorporar el gas estacional, el coste de la materia prima aumenta un 24,9% con relación a la actualización de julio

| etiquetas: tarifa de último recurso , (tur) , gas natural , sube , 13.2%
7 1 0 K 80 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
fofito #5 fofito
Pregunta, alguien por la casa que pueda subir lo que paga al año por luz,agua caliente y gas calefacción con tarifa tur?

Gracias de antemano
0 K 14
#6 Pastis
#5 yo en Pamplona del 10/24 al 8/25 un poco menos de 230€, con agua sanitaria y calefacción. Hablo solo del gas, que de luz es difícil de calcular por las placas. He notado mucho de otros años a este la nueva envolvente térmica del edificio y el cambio de caldera, de una estanca (vieja y mala) a una de condensación tope de gama. Me ha bajado el consumo a una tercera parte,y me he podido pasar de tur2 a tur1.
0 K 7
#7 chochis
#6 a ti te llaman constantemente diciendo que te tienes que cambiar y no se que leches?
0 K 11
#8 Pastis
#7 lista Robinson fue la solución
1 K 18
#9 chochis
#8 gracias!
0 K 11
#1 kreator
Y como van las de mercado libre? Alguna mejor que TUR, incluso con la subida?
0 K 11
pablisako #3 pablisako
#1 la vecinal aumenta entre un 12% y un 20,1% a partir de octubre www.rtve.es/noticias/20250930/tarifa-gas-sube-aumenta-octubre/16750458
1 K 18
Cidwel #2 Cidwel
Vaya ostia doraemon
0 K 10
#4 Perrota
Que los Ferraris de Catar y la guerra de Ucrania no se pagan solas. Aporte. Curritos. Aporten.
0 K 10

menéame