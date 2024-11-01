Tardigram se convierte en fuente de información para usuarios de Menéame

Pues ya es oficial que varios usuarios de Meneame vienen a visitarnos para poder llevar publicaciones frescas y originales hasta meneame. Y no es que haya comenzado hoy esa actividad, sino que es algo que vengo constatando desde hace al menos un mes ya y que se está incrementando tanto con publicaciones mías aquí como de otros tardigrados. Por mi parte tanto me alegra colaborar en ampliar los conocimientos de los usuarios de otras plataformas, como de que éstos valoren y así reconozcan nuestro constante esfuerzo. Hace unos meses ya comenté ...
| etiquetas: tardigram , publicaciones frescas , meneame , comunidad , amarillismo