Tanto tienes… ¿tanto suenas?

Rosalía ha demostrado que su mente creativa es su mejor campaña. Convirtió Callao en un caos artístico y la Gran Vía en el escenario de su propio videoclip sin música. Bastó su presencia (y el FOMO) para que el mundo supiese que el 7 de noviembre llega LUX, su nuevo disco. Si no le cae multa, la jugada habrá sido redonda...