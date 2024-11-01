edición general
3 meneos
29 clics

Tanto tienes… ¿tanto suenas?

Rosalía ha demostrado que su mente creativa es su mejor campaña. Convirtió Callao en un caos artístico y la Gran Vía en el escenario de su propio videoclip sin música. Bastó su presencia (y el FOMO) para que el mundo supiese que el 7 de noviembre llega LUX, su nuevo disco. Si no le cae multa, la jugada habrá sido redonda...

| etiquetas: musica , industria , publicidad
2 1 2 K 21 cultura
2 comentarios
2 1 2 K 21 cultura
Macadam #2 Macadam
Hasta que llegó el verano y les presentaron a un locutor
Que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor
Casado con una teclista muy vanguardista
Que era la amante de un elegante representante
Que tiene un socio con mucha vista
Pa hacer negocio con los cantantes
1 K 31
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Aitana, por su parte, ha llevado el marketing a otro nivel: ha gastado alrededor de 170.000 euros en una gran campaña publicitaria para promocionar su gira mundial. Un gesto polémico, pero efectivo. Porque en la era del scroll infinito, lo más caro no es sonar… es lograr que te escuchen.
0 K 13

menéame