Tanto tienes… ¿tanto suenas?

Rosalía ha demostrado que su mente creativa es su mejor campaña. Convirtió Callao en un caos artístico y la Gran Vía en el escenario de su propio videoclip sin música. Bastó su presencia (y el FOMO) para que el mundo supiese que el 7 de noviembre llega LUX, su nuevo disco. Si no le cae multa, la jugada habrá sido redonda...
| etiquetas: musica , industria , publicidad
Que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor
Casado con una teclista muy vanguardista
Que era la amante de un elegante representante
Que tiene un socio con mucha vista
Pa hacer negocio con los cantantes