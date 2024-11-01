¿Por qué tantas salas de control eran de color verde espuma de mar? [Eng]  

En otoño de 1919, Faber Birren ingresó en el Instituto de Arte de la Universidad de Chicago, pero lo abandonó en la primavera de 1921 para dedicarse al autoaprendizaje del color , ya que no existía ningún programa de este tipo. Pasaba sus días entrevistando a psicólogos y físicos y realizaba sus propios estudios de color, considerados poco convencionales en aquel entonces. Pintó las paredes de su habitación de rojo bermellón para comprobar si le provocaría locura. Birren y DuPont crearon un código maestro de seguridad por colores para la indust