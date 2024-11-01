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¿Por qué tantas salas de control eran de color verde espuma de mar? [Eng]

¿Por qué tantas salas de control eran de color verde espuma de mar? [Eng]  

En otoño de 1919, Faber Birren ingresó en el Instituto de Arte de la Universidad de Chicago, pero lo abandonó en la primavera de 1921 para dedicarse al autoaprendizaje del color , ya que no existía ningún programa de este tipo. Pasaba sus días entrevistando a psicólogos y físicos y realizaba sus propios estudios de color, considerados poco convencionales en aquel entonces. Pintó las paredes de su habitación de rojo bermellón para comprobar si le provocaría locura. Birren y DuPont crearon un código maestro de seguridad por colores para la indust

| etiquetas: color , teoría , faber birren
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2 comentarios
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ayatolah #2 ayatolah
Como antotación, el "X-10 Graphite Reactor" y la pequeña sala de control, aparecen tal cual las imágenes del artículo en la serie "Manhattan" (2014)alrededor del capítulo 6.
Pensaba que eran decorados para la serie, pero lo veo tan parecido a lo que recuerdo de la serie, que incluso pienso ahora que pudiron haber rodado en el lugar donde se hicieron esas fotos.
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Vuela al viento, espuma del mar
Vuela al viento y vuélvelo a volar
Mezcla el mundo, ruge mistral
Mezcla el mundo y mézclanos con él
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menéame