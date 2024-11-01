Con tan solo 10 días de movilización, 200000 europeos dicen NO a ‘retroceder’ en las leyes de medio ambiente de la UE

Una respuesta masiva. Es lo que se ha tenido de la ciudadana a la hora de expresar su rotundo rechazo a cualquier intento de retroceder en las leyes de medio ambiente de la Unión Europea. Y eso que apenas han pasado 10 días desde que organizaciones ecologistas pusieran en marcha la campaña HandsOffNature. En este breve tiempo, cerca de 200000 europeos han puesto en evidencia su malestar en este sentido. Una respuesta que traslada la firme voluntad de la ciudadanía de defender los avances logrados en materia climática y de conservación.
handsoffnature.eu/
www.meneame.net/story/organizaciones-internacionales-piden-apoyo-ciuda
A los ecolojetas los financian multinacionales del transporte y terratenientes del extranjero y saben que no deben morder la mano que les da de comer.
Todo sea por el turismo europeo, ¡libremonos de la industria!