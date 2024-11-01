edición general
¿Por qué es tan difícil denunciar contenido ilegal en Facebook, Instagram o TikTok? Europa ya tiene la respuesta: Meta y TikTok obstaculizan las denuncias y violan la ley digital de la UE

La Comisión Europea acusa a Meta y TikTok de bloquear el acceso a datos públicos e impedir que los usuarios denuncien contenido ilegal, en un paso clave para aplicar la Ley de Servicios Digitales. Algo serio se cuece en Bruselas. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un conjunto de acusaciones preliminares contra dos de los actores digitales más poderosos del planeta: Meta —propietaria de Facebook e Instagram— y TikTok. Ambos estarían incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa que redefine el marco legal

Hace poco alguien en esta pagina indico, que todo el material sugerido en esas paginas ahora escora hacia la ultra derecha. Pero recuerdo muy bien cuando había que remover Roma con Santiago para poder denunciar cualquier material ilegal en esas paginas y te hacían poco o ningún caso (ahora parece peor) . Conocí a una persona que cada vez que encontraba material PDF (nos entendemos) en Facebook lo denunciaba como material con derechos de autor porque era una de las pocas maneras de conseguir que lo borraran rápido.
Porque no le interesa ni a los billonarios dueños de las RRSS ni a los políticos derechistas que son mayoría en el Parlamento Europeo y en todos los Gobiernos de Europa.
Europa ha sido un gran pardillo con el tema de las rrss
Si de verdad se preocuparan por la privacidad, el ciberacoso, etc empezarian cerrando todas y luego, como con cualquier producto peligroso antes de poner a la venta, rigurosos análisis de cumplimiento legal antes de aprobar su uso
