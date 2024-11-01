¿Por qué es tan difícil denunciar contenido ilegal en Facebook, Instagram o TikTok? Europa ya tiene la respuesta: Meta y TikTok obstaculizan las denuncias y violan la ley digital de la UE

La Comisión Europea acusa a Meta y TikTok de bloquear el acceso a datos públicos e impedir que los usuarios denuncien contenido ilegal, en un paso clave para aplicar la Ley de Servicios Digitales. Algo serio se cuece en Bruselas. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un conjunto de acusaciones preliminares contra dos de los actores digitales más poderosos del planeta: Meta —propietaria de Facebook e Instagram— y TikTok. Ambos estarían incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA), una normativa que redefine el marco legal