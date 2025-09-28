·
3
meneos
81
clics
El taller que te convierte en el "dios" de la masturbación masculina en dos horas
Santo Amor acoge el segundo taller de masturbación masculina que recoge técnicas, ritmos y posiciones para transformar esta práctica
|
etiquetas
:
sexo
,
técnica
,
masturbación
#1
kevers
*
Donde se ponga una buena sandía. Cualquier huertano lo sabe.
1
K
24
#4
La_Prensa
#1
hasta donde yo sabía era con un melón. Lo dejas un ratito al sol que se caliente y... Bueno, el resto se puede imaginar.
0
K
6
#2
hijolagranputa
Ya tienes que ser lelo para que venga alguien y te enseñe como tienes que hacerte una paja.
1
K
22
#3
Zarangollo
*
Yo he descubierto hace poco, a mis casi 40, la estropaja, el que entienda sabrá de lo que hablo
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
