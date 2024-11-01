edición general
Los talibán flagelan en público en la capital de Afganistán a cuatro personas condenadas por "adulterio"

Los talibán flagelan en público en la capital de Afganistán a cuatro personas condenadas por "adulterio"

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto...

Torrezzno #2 Torrezzno
Que suerte tiene Abalos de vivir en España
tul #5 tul
#2 pues alvarez "ligero de" cascos ni te cuento
frg #11 frg
#2 Allí seguro que también tienen sus Ávalos, pero todavía con más hipocresía. Sólo flagelan a cuatro pringaos, y dos son mujeres
salteado3 #9 salteado3
#4 Es complicado con los yankis. Usan este tipo de noticias para su teatro geopolítico: crean un clima en el que bombardear y matar afganos está justificado porque castigan a los adúlteros.

Si hubiera que bombardear EE. UU. por cada negro que se han cargado en abusos de la fuerzas de seguridad...
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#8 Ya te lo he dicho en más de una ocasión. Yo hago esto por vicio.

Espero que tú no puedas decir lo mismo de los talibanes.
Spirito #16 Spirito
#14 Bueno, pero por lo demás manso manso. :troll:
Spirito #1 Spirito *
Qué raro, si los EEUU fueron a democratizar Afganistán con sus bombas y dejaron el pais en orden y paz, de caramelo. :roll:
p3riko #3 p3riko
#1 si no fuera por los talibanes seria un pais en orden y paz. pero bueno, ahora que se fue EEUU tienen una libertad envidiable y unos derechos que ojo. que maravilla. pero claro, culpa de los usanos que incluso antes de su "intervención" ya tuvieran los mismos derechos que ahora...
Spirito #4 Spirito
#3 Los yanquis fueron allí a matar a mansalva democratizar debidamente y salieron con el rabo entre las patas, a toda prisa.

En las últimas décadas, no se conoce pais más criminal que EEUU.
p3riko #10 p3riko
#4 si especificamos un tipo de crimen concreto si. pero si metemos todos los crímenes posibles y existentes, permíteme que lo dude. estaría entre los top, pero no creo que fuera el MAS como el único o el que le saca mucha distancia por goleada al segundo.
Spirito #12 Spirito
#10 Bueno, teniendo en cuenta las invasiones perpetradas por EEUU con mil excusas peregrinas, los golpes de estado directos e indirectos, los bloqueos ilegales y demás... pues ya me dirás.
p3riko #14 p3riko
#12 mido 1.84 metros


:troll: :troll:
Spirito #8 Spirito
#7 ¿Cuánto te paga Elenita por las horas extras de guardia? xD
Kyoko #15 Kyoko *
#1 Mientras estuvieron (20 añitos por cierto) hubo algunos avances, pero no cuajaron porque la sociedad afgana es ultra conservadora y fundamentalista, por un lado, y porque la modernidad impuesta mediante invasión no suele funcionar (ver la invasión Napoleonica de España, por poner un ejemplo patrio). El gobierno impuesto era debil y dependía totalmente de ayuda exterior, a lo que se añadía una corrupción generalizada. A la que los americanos decidieron que estaban hartos de tirar el dinero…   » ver todo el comentario
#6 Vamohacalmano
Son nuestros niños.
