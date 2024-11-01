·
14
43 clics
43
clics
Los talibán flagelan en público en la capital de Afganistán a cuatro personas condenadas por "adulterio"
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto...
talibanes
afganistán
actualidad
16 comentarios
#2
Torrezzno
Que suerte tiene Abalos de vivir en España
#5
tul
#2
pues alvarez "ligero de" cascos ni te cuento
#11
frg
#2
Allí seguro que también tienen sus Ávalos, pero todavía con más hipocresía. Sólo flagelan a cuatro pringaos, y dos son mujeres
#9
salteado3
#4
Es complicado con los yankis. Usan este tipo de noticias para su teatro geopolítico: crean un clima en el que bombardear y matar afganos está justificado porque castigan a los adúlteros.
Si hubiera que bombardear EE. UU. por cada negro que se han cargado en abusos de la fuerzas de seguridad...
#13
suppiluliuma
#8
Ya te lo he dicho en más de una ocasión. Yo hago esto por vicio.
Espero que tú no puedas decir lo mismo de los talibanes.
#16
Spirito
#14
Bueno, pero por lo demás manso manso.
#1
Spirito
Qué raro, si los EEUU fueron a democratizar Afganistán con sus bombas y dejaron el pais en orden y paz, de caramelo.
#3
p3riko
#1
si no fuera por los talibanes seria un pais en orden y paz. pero bueno, ahora que se fue EEUU tienen una libertad envidiable y unos derechos que ojo. que maravilla. pero claro, culpa de los usanos que incluso antes de su "intervención" ya tuvieran los mismos derechos que ahora...
#4
Spirito
#3
Los yanquis fueron allí a
matar a mansalva
democratizar debidamente y salieron con el rabo entre las patas, a toda prisa.
En las últimas décadas, no se conoce pais más criminal que EEUU.
#10
p3riko
#4
si especificamos un tipo de crimen concreto si. pero si metemos todos los crímenes posibles y existentes, permíteme que lo dude. estaría entre los top, pero no creo que fuera el MAS como el único o el que le saca mucha distancia por goleada al segundo.
#12
Spirito
#10
Bueno, teniendo en cuenta las invasiones perpetradas por EEUU con mil excusas peregrinas, los golpes de estado directos e indirectos, los bloqueos ilegales y demás... pues ya me dirás.
#14
p3riko
#12
mido 1.84 metros
#7
suppiluliuma
#1
Vaya, hombre, no me digas que tus jefes te han puesto al cargo de la promoción de los talibanes.
Russia becomes first country to recognise Afghanistan’s Taliban government
Afghanistan, Russia sign deals on transportation, trade, gas exploration
#8
Spirito
#7
¿Cuánto te paga Elenita por las horas extras de guardia?
#15
Kyoko
#1
Mientras estuvieron (20 añitos por cierto) hubo algunos avances, pero no cuajaron porque la sociedad afgana es ultra conservadora y fundamentalista, por un lado, y porque la modernidad impuesta mediante invasión no suele funcionar (ver la invasión Napoleonica de España, por poner un ejemplo patrio). El gobierno impuesto era debil y dependía totalmente de ayuda exterior, a lo que se añadía una corrupción generalizada. A la que los americanos decidieron que estaban hartos de tirar el dinero…
#6
Vamohacalmano
Son nuestros niños.
Ver toda la conversación (
