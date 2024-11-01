Talgo firma su mayor contrato en Uzbekistán para el mantenimiento integral de la flota de alta velocidad

Talgo ha firmado con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán (UTY), un contrato de mantenimiento integral de diez años por valor de cerca de 80 millones de euros para la flota de seis trenes Talgo 250, que actualmente operan en el país. Se trata del mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán, tras más de 15 años de varios acuerdos sucesivos, que han permitido consolidar la presencia de la tecnología ferroviaria española de alta velocidad en Asia Central. Los Talgo 250 operan a una velocidad comercial máxima de 230 km/h.