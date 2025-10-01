·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5628
clics
Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos
4977
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
7095
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
4436
clics
La pantomima del buque español enviado a Gaza y su relación con el "plan de paz" de Trump
5153
clics
Reconocimientos
más votadas
376
Muere Jane Goodall a los 91 años, pionera investigadora de vida silvestre
501
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
512
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
346
Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza
428
Decenas de banderas palestinas llenan la plaza de Madrid a la que Almeida envió limpieza urgente para borrar una
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
31
clics
Taiwán dice que resistirá la presión de Washington para trasladar la mitad de la producción de chips a EE.UU. [EN]
Taiwán ha prometido resistir la presión de Washington para trasladar la mitad de su capacidad de producción de chips a los Estados Unidos, lanzando el guante a la administración Trump.
|
etiquetas
:
chips
,
taiwan
,
eeuu
,
trump
,
tsmc
19
2
0
K
281
tecnología
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
2
0
K
281
tecnología
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Saben que si lo hacen es cuestión de tiempo de tiempo que EEUU les abandone
8
K
138
#3
solojavi
#1
Si continúa la deriva autoritaria actual no creo que tarden en abandonarlos para poder ocuparse de sus problemas internos. Además tienen un comodín que Zelenski no supo jugar con Trump, molestan a un enemigo tradicional que EEUU y si les retiran el apoyo van a caer rendidos en sus brazos.
0
K
10
#4
Dedalos
*
#1
Viendo cómo funciona el "amigo" Yanqui casi mejor ¿no?. Pensé que ibas a decir que sabían que los iban a invadir. Pero claro, me temo que a estás alturas, no se lo pueden permitir. Imagino que habrán visto la de pepinos y drones que tienen los de la costa de enfrente, que precisamente reivindican su soberanía.
Además sería de chiste, que entrarán y tal cual sus trabajadores, terminaran expulsados con Bukele.
1
K
21
#10
sotillo
*
#1
Yo hablaría con China, que se sepa ningún pais que ha tenido a EEUU de aliado ha salido bien parado, ni siquiera Israel
0
K
11
#2
rekus
Poco a poco se van dando cuenta de que la potencia de la que pueden fiarse es China. El shock en la sociedad taiwanesa va a ser tremendo.
5
K
76
#7
Asimismov
#2
los lluesei abandonan a todos a quienes les ayudan y respetan a quienes les resisten.
Vimos cómo salieron de Afganistán, Libia, Irak, Somalia, ... y cuando se quedan, es aún peor.
1
K
24
#6
Dr.Who
*
Taiwan termina fundando la Cofederación China a este paso, dos estados, dos modelos, pero aliados con un mercado común y hermanos con la misma cultura ancestral. Otro gran éxito de PedoTrump para su Nóbel y su MCGA
2
K
39
#11
Mangione
Este tema es la
sacada de polla político mafiosa
más grande de la historia contemporánea. Estúpida y muy probablemente fracasada. Pero absoluta e impune mayor
sacada de polla político mafiosa
de la historia.
Se llevan ya ni se sabe las décadas jodiendo con Taiwán
y la libertaz
, y en cuanto llega un imbécil fascista como Donald, les jode el chiringuito con un "o pagas o dejo de
protegerte
".
Es increíble ver un imperio derrumbarse en jodido tiempo real. Hasta para eso van rápido estos tiempos.
2
K
35
#9
almadepato
Taiwán es China desde hace bastante tiempo. Están constantemente creando polémica, cuando todos saben en Taiwán que es cuestión de tiempo.
Y el principal perjudicado es EE.UU. La gran mayoría de los chips que salen de Taiwán van a China. Que no se le olvide a nadie.
0
K
12
#5
suppiluliuma
Sorpesón en las Gaunas. No hay forma de que EEUU cumpla su amenaza. Ni hartos de grifa van a dejar que China se apodere de Taiwan y, con ello, de buena parte de la producción mundial de chips.
0
K
11
#8
OrialCon_Darkness
Será que soy muy malpensado, pero esto me parece un "darle la razón al tonto" mientras esperan que pase el tiempo (si no se proclama dictador) y hay un cambio de gobierno en yankilandia.
0
K
9
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Además sería de chiste, que entrarán y tal cual sus trabajadores, terminaran expulsados con Bukele.
Vimos cómo salieron de Afganistán, Libia, Irak, Somalia, ... y cuando se quedan, es aún peor.
Se llevan ya ni se sabe las décadas jodiendo con Taiwán y la libertaz, y en cuanto llega un imbécil fascista como Donald, les jode el chiringuito con un "o pagas o dejo de protegerte".
Es increíble ver un imperio derrumbarse en jodido tiempo real. Hasta para eso van rápido estos tiempos.
Y el principal perjudicado es EE.UU. La gran mayoría de los chips que salen de Taiwán van a China. Que no se le olvide a nadie.