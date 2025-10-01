edición general
Taiwán dice que resistirá la presión de Washington para trasladar la mitad de la producción de chips a EE.UU. [EN]

Taiwán ha prometido resistir la presión de Washington para trasladar la mitad de su capacidad de producción de chips a los Estados Unidos, lanzando el guante a la administración Trump.

Verdaderofalso
Saben que si lo hacen es cuestión de tiempo de tiempo que EEUU les abandone
solojavi
#1 Si continúa la deriva autoritaria actual no creo que tarden en abandonarlos para poder ocuparse de sus problemas internos. Además tienen un comodín que Zelenski no supo jugar con Trump, molestan a un enemigo tradicional que EEUU y si les retiran el apoyo van a caer rendidos en sus brazos.
Dedalos
#1 Viendo cómo funciona el "amigo" Yanqui casi mejor ¿no?. Pensé que ibas a decir que sabían que los iban a invadir. Pero claro, me temo que a estás alturas, no se lo pueden permitir. Imagino que habrán visto la de pepinos y drones que tienen los de la costa de enfrente, que precisamente reivindican su soberanía.

Además sería de chiste, que entrarán y tal cual sus trabajadores, terminaran expulsados con Bukele.
sotillo
#1 Yo hablaría con China, que se sepa ningún pais que ha tenido a EEUU de aliado ha salido bien parado, ni siquiera Israel
rekus
Poco a poco se van dando cuenta de que la potencia de la que pueden fiarse es China. El shock en la sociedad taiwanesa va a ser tremendo.
Asimismov
#2 los lluesei abandonan a todos a quienes les ayudan y respetan a quienes les resisten.
Vimos cómo salieron de Afganistán, Libia, Irak, Somalia, ... y cuando se quedan, es aún peor.
Dr.Who
Taiwan termina fundando la Cofederación China a este paso, dos estados, dos modelos, pero aliados con un mercado común y hermanos con la misma cultura ancestral. Otro gran éxito de PedoTrump para su Nóbel y su MCGA xD
Mangione
Este tema es la sacada de polla político mafiosa más grande de la historia contemporánea. Estúpida y muy probablemente fracasada. Pero absoluta e impune mayor sacada de polla político mafiosa de la historia.

Se llevan ya ni se sabe las décadas jodiendo con Taiwán y la libertaz, y en cuanto llega un imbécil fascista como Donald, les jode el chiringuito con un "o pagas o dejo de protegerte". xD
Es increíble ver un imperio derrumbarse en jodido tiempo real. Hasta para eso van rápido estos tiempos.
almadepato
Taiwán es China desde hace bastante tiempo. Están constantemente creando polémica, cuando todos saben en Taiwán que es cuestión de tiempo.
Y el principal perjudicado es EE.UU. La gran mayoría de los chips que salen de Taiwán van a China. Que no se le olvide a nadie.
suppiluliuma
Sorpesón en las Gaunas. No hay forma de que EEUU cumpla su amenaza. Ni hartos de grifa van a dejar que China se apodere de Taiwan y, con ello, de buena parte de la producción mundial de chips.
OrialCon_Darkness
Será que soy muy malpensado, pero esto me parece un "darle la razón al tonto" mientras esperan que pase el tiempo (si no se proclama dictador) y hay un cambio de gobierno en yankilandia.
