edición general
5 meneos
17 clics
Lo tacharon de loco pero Donald Trump ya tiene para Norteamérica lo que quería de Europa

Lo tacharon de loco pero Donald Trump ya tiene para Norteamérica lo que quería de Europa

Los fabricantes europeos de automóviles recibieron un inesperado alivio en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Bruselas. Un nuevo acuerdo alcanzado a finales de julio entre la Unión Europea y Estados Unidos contempla una reducción de los aranceles aplicados a los vehículos europeos, que pasan del 27,5% al 15%, con carácter retroactivo desde el 1 de agosto. La medida supone un respiro para la industria del automóvil, que había visto sus márgenes fuertemente presionados por los incrementos arancelarios impulsados por el preside

| etiquetas: trump , europa , loco , traidores , cobardes , dirigentes europeos
4 1 0 K 66 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Sumisión y pleitesía.

Gracias a los pepetarras europeos, que he visto lombrices con más dignidad que la Úrsula esa.
6 K 84
#8 kh4os
#2 es lo que siempre ha hecho la derecha, vender al mejor postor el patrimonio publico. Por 1 euro la respuesta dirigentes que vendieron patrimonio publico a manos privadas, por ejemplo Felipe Gonzalez...
0 K 6
security_incident #9 security_incident
#2 Que nooo, que Úlcera ha engañado a USA. Ella es muy máquina, comprometida y leal a los intereses de los ciudadanos europeos y nada nada corrupta. Ya verás como al final salimos ganando.
0 K 19
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Como nos roban con la complicidad de Ursula y el resto de mierdamases al servicio del gringo.
2 K 44
reithor #4 reithor
Y es un loco. Consecuentemente, es más loca la loca que sigue al loco, una tal Úrsula.
0 K 12
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

“Who's the more foolish: the fool, or the fool who follows him?”

Obi Wan Kenobi.
0 K 20
reithor #7 reithor
#5 iba a comentar que probablemente sea anterior la cita, pero como obi wan vivió hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, puede ser el primero en haberla dicho, si.
0 K 12
#3 veratus_62d669b4227f8
No es que haya sido merito suyo sino de los pusilamines y vendidos que nos representan, sin haber sido votados. Tambien un reflejo de lo que significa que la derecha gobierne en la mayor parte de los paises de Europa cuando no unos socialdemocratas que representan lo peor de la socialdemocracia en decadas. Asi nos va y a mejor no va a ir.
0 K 7
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
"pasan del 27,5% al 15%"
Qué vasallaje!!!
0 K 7

menéame