Synagogue stabbing

Se ha declarado un "incidente importante" en Manchester después de un presunto apuñalamiento en una sinagoga.

Uy que miedo. Habrá que expulsar a todos los inmigrantes aunque no tenga nada que ver con el asunto.
Suena guay ese título.
