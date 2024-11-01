edición general
Sylvia Bloom, la secretaria que amasó millones copiando en secreto las inversiones de los abogados para los cuales trabajaba -

Hay un recuerdo de la vida de la secretaria Sylvia Bloom que para quienes la conocieron ilustra nítidamente cómo vivió: cuando el 11 de septiembre de 2001 iba camino a su oficina en las cercanías del World Trade Center, sumidas en pleno caos tras los ataques, y le recomendaron volver a su casa, la mujer de entonces 84 años se subió a un autobús.

mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
Después de jubilarse a los 96 años, poco antes de su muerte, Bloom pasó sus últimos días en una residencia de ancianos.

¿Y según el artículo, trabajó durante 67 de secretaria en el mismo bufete de abogados????

No sé Rick :-O
0 K 16
#3 esbrutafio *
#2 En EE. UU. es normal trabajar hasta caer reventados.
"solo el 35% de los estadounidenses entre 55 y 64 años, es decir, aquellos que se acercan a la edad tradicional de jubilación, tienen una pensión o ahorros para la jubilación"
"Casi la mitad de todas las familias en los EEUU no tienen ningún ahorro para la jubilación y más de 15 millones de adultos mayores de 65 años son económicamente inseguros"…  media   » ver todo el comentario
1 K 28
#4 esbrutafio *
#2 Perdona si me pongo pesado, pero he buscado la noticia del paletero.

Este fue Don Fidencio. El paletero que le robó el corazón a Chicago.
era un paletero "muy entregado a su trabajo", según dijo Gustavo Pedraza, de Paletas Poncho, en 2016.
Don Fidencio era caracterizado como un hombre trabajador.
"Me dio mucha tristeza verlo así, jorobadito. Y yo dije: 'tengo que captar este momento. La gente tiene que ver que es una persona trabajadora'"
el paletero Don…   » ver todo el comentario
0 K 12
#5 Bronconeumonía
#2 Si vas a EEUU, puedes flipar bastante con la edad de gente que trabaja en los supermercados y que se encargan de ponerte la compra en bolsas. Pone de bastante mala hostia.
0 K 7
Or3 #6 Or3
#2 En EEUU tienen máquina de triturar para todas las edades.
#6 Or3
#1 Leon_Bocanegra
Nació en 1919 , en el 2001 tenía como mucho 82 .
0 K 9

