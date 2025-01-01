La surrealista visita de Infantino al despacho de Trump: una gorra enorme, Leo Messi y el presidente ‘Johnny’

El momento más surrealista llegó cuando Gianni Infantino entregó el trofeo de la Copa del Mundo a Trump. El presidente de la FIFA recordó que “solo los ganadores pueden tocarla” y que el último en levantarla fue Leo Messi. Trump, con gesto solemne, preguntó si podía quedársela: “No la vamos a devolver, quedaría muy bien debajo de esos angelitos”, dijo señalando una lámpara del Despacho Oval. A continuación, añadió: “Es una gran pieza de oro”, como si se tratara de un objeto decorativo más de su colección personal