La surrealista visita de Infantino al despacho de Trump: una gorra enorme, Leo Messi y el presidente ‘Johnny’

El momento más surrealista llegó cuando Gianni Infantino entregó el trofeo de la Copa del Mundo a Trump. El presidente de la FIFA recordó que “solo los ganadores pueden tocarla” y que el último en levantarla fue Leo Messi. Trump, con gesto solemne, preguntó si podía quedársela: “No la vamos a devolver, quedaría muy bien debajo de esos angelitos”, dijo señalando una lámpara del Despacho Oval. A continuación, añadió: “Es una gran pieza de oro”, como si se tratara de un objeto decorativo más de su colección personal

karakol #1 karakol
Llevar algo dorado a Trump no es una buena idea.
5
#6 Albarkas
#1 Cierto, es como una picaraza. Le gusta quedarse cosas que brillan.
0
woody_alien #7 woody_alien
#1 La gazza ladra.
0
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
La servidumbre y besamanos con un obsequio dorado a poder ser a Trump de empresarios, CEO y presidentes empieza a dejar de ser graciosa para dar paso a dar pena
2
themarquesito #5 themarquesito *
#2 Yo sigo sospechando que el busca dorado que le regaló Netanyahu está pinchado, y que además va equipado con explosivos.
0
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Le está comprando Antonio Lobato el coche a Trump? :shit:
0
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La gorra de “Trump was right about everything”

Me recuerda la pelí de Anthony Quinn en que el alcalde y borracho del pueblo había pintado en un depósito de agua "Mussolini was right" :-D
0

