El Supremo rechaza paralizar el decreto con el que el Gobierno quiere controlar a las universidades privadas

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar por ahora el real decreto con el que el Gobierno pretende poner coto a las universidades privadas, tal y como le habían pedido cinco centros, una universidad online canaria y cuatro campus americanos. En dos autos adelantados por El País, a los que este periódico ha tenido acceso, el tribunal recuerda que las medidas cautelares son “extraordinarias” y que en este caso no concurren los supuestos excepcionales que justifiquen el daño irreparable que sufrirían los recurrentes

El tribunal se opone a aplicar las medidas cautelares que habían pedido una universidad online española y cuatro centros extranjeros asentados en España
