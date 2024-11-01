·
El Supremo rechaza abrir causa contra Alvise Pérez por la difusión de 79 fichas policiale
La Sala de lo Penal decide no abrir diligencias contra el eurodiputado por haber publicado en su canal 79 reseñas de detenidos durante las Fiestas de Bilbao de 2023.
politica
11 comentarios
#2
ur_quan_master
Y luego el fiscal general del estado patatas.
12
K
141
#3
yoma
*
#2
"El que pueda hacer que haga", pero claro y bien aclarado, contra el gobierno no contra sus amigos.
2
K
33
#1
Leon_Bocanegra
A ver, eran fichas policiales de moros y seguramente de algún etarra.
Aquí no hay nada que ver. Circulen!
3
K
55
#11
sarri
#1
Y he leído en el correo que también había moros etarras, ojocuidao
1
K
19
#4
tul
que bien le funciona el facha-pass al imbecil este
3
K
48
#5
MiguelDeUnamano
#4
Tienen doble bonificación, les sirve tanto el facha-pass como el hijoputa-pass. Y la mongolada de derechas, encantada con ello.
2
K
40
#9
Sandilo
*
¿Existen con el Fiscal General del Estado indicios de delito? Si, así que imputado.
¿Existen con Alvise indicios de delito? No, así que archivado.
Yo creo que si el meneante medio lo lee unas decenas de veces lo terminará entendiéndolo. Ánimo.
1
K
16
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Si era la verdad y no estaban seleccionados los que a él le interesaba, no se yo que delito de odio... otra cosa son los comentarios que se dijeran en ese chat.
Ahora revelación de secretos, difusión de datos personales, etc... eso seguro que serán delitos, otra cosa es que denuncien los perjudicados o lo haga la fiscalía en este otro tipo de delitos.
0
K
15
#8
Urasandi
#6
protección de datos...
4
K
55
#10
Leon_Bocanegra
Relacionada
www.meneame.net/story/juez-pedraz-abre-diligencias-posible-delito-odio
0
K
13
#7
Urasandi
¿Esto crea un precedente? Porque mira que hay fachas...
0
K
12
