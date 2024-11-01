edición general
9 meneos
22 clics
El Supremo pone límites al "de lunes a domingo": las empresas no pueden imponer de repente trabajar en fin de semana sin pacto previo

El Supremo pone límites al "de lunes a domingo": las empresas no pueden imponer de repente trabajar en fin de semana sin pacto previo

El Tribunal Supremo trazó recientemente una clara línea en defensa de los derechos laborales al sentenciar que una empresa no puede obligar a sus empleados a trabajar los fines de semana si esto supone una modificación sustancial de la jornada habitual, incluso cuando el contrato hable de disponibilidad "de lunes a domingo".

| etiquetas: supremo , trabajo , fin de semana
8 1 0 K 100 actualidad
2 comentarios
8 1 0 K 100 actualidad
Nylo #1 Nylo *
No tengo claro que esto sea una buena idea.
Edit: tras leer la noticia, sí me lo parece. Lo único que dice el Supremo es que no puede ser "de repente y sin previo aviso". Debe seguirse un procedimiento. Estoy de acuerdo.
0 K 9
#2 pirat
El que quiera comprar en domingo se merece trabajarlos también.
De paso librar el lunes sin tener con quien quedar.
Aunque no puedo permitirme ir mucho, una casa de comidas que recomiendo, cierra los sábados.
0 K 8

menéame