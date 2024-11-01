El Supremo pone límites al "de lunes a domingo": las empresas no pueden imponer de repente trabajar en fin de semana sin pacto previo

El Tribunal Supremo trazó recientemente una clara línea en defensa de los derechos laborales al sentenciar que una empresa no puede obligar a sus empleados a trabajar los fines de semana si esto supone una modificación sustancial de la jornada habitual, incluso cuando el contrato hable de disponibilidad "de lunes a domingo".
Edit: tras leer la noticia, sí me lo parece. Lo único que dice el Supremo es que no puede ser "de repente y sin previo aviso". Debe seguirse un procedimiento. Estoy de acuerdo.
De paso librar el lunes sin tener con quien quedar.
Aunque no puedo permitirme ir mucho, una casa de comidas que recomiendo, cierra los sábados.