El Supremo obliga a Audasa a devolver los peajes cobrados en la autopista AP-9 durante las obras del puente de Rande al considerarlos “abusivos”

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo vuelco al largo conflicto judicial en torno a los peajes de la autopista AP-9, la principal vía que conecta A Coruña con Vigo. En una sentencia hecha pública este martes, el alto tribunal ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía y ha obligado a la concesionaria, Audasa, a devolver las cantidades cobradas a los usuarios entre febrero de 2015 y junio de 2018, coincidiendo con las obras de ampliación del puente de Rande, en la ría de Vigo (Pontevedra).