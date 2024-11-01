edición general
Qué supone para la oposición de Venezuela (y para Maduro) el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Los expertos creen que el Nobel a Machado le devuelve la esperanza a los opositores, aunque no creen que estos se animen a salir a las calles a celebrar la noticia.

Ysinembargosemueve: En Venezuela la conocen muy bien.
En Venezuela la conocen muy bien.  media
#2 sorecer
Si quieren fuente fiable, dejense de bbc y vayan a la hoja parroquial del barrio de Salamanca que tiene mejores fuentes-
