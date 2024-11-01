edición general
Qué supone el cierre del gobierno de EE.UU. y quiénes pueden ser los más afectados

El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en vigor este miércoles, luego de que republicanos y demócratas no lograran un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de gastos del gobierno del presidente Donald Trump. Se trata del primer cierre federal en casi siete años y podría paralizar temporalmente algunos servicios del gobierno estadounidense, aunque no todos. Si bien las confrontaciones presupuestarias son comunes en la política del país, esta disputa por el gasto es tensa porque Trump ha dedicado los últimos nueve meses a recortar......

#1 Jodere
Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos [los demócratas], como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar programas que les gustan", dijo el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de que no se llegara a un acuerdo en el Congreso.
Como siempre amenazando ese personaje de Trump.
