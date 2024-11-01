Supervivientes de Pompeya

Arqueólogos e historiadores insisten en la idea general de que al menos una parte de la población de Pompeya logró escapar, aunque apenas se ha estudiado. La mayoría de los profesionales que trabajaban en el sitio observaron la ausencia de carros y restos de caballos en los establos, lo que indica que mucha gente al menos intentó escapar de la ciudad. Aun así, durante siglos, la investigación se centró en las víctimas inmediatas del desastre, sepultadas bajo las cenizas.